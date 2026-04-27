Alejandro Sanz s’ha obert en canal en l’entrevista que ha concedit a Jordi Évole, que ha aconseguit titulars molt bons d’un artista internacional que no acostuma a parlar tant de la seva vida privada. Una de les perles? Quan ha reconegut que va estar a punt de tenir una aventura amb Shakira, però que finalment no va passar perquè ella tenia parella en el moment de més química entre ells.
“Ella és una crack, a la feina és un 10. I no dic que no hi hagués feeling entre nosaltres, però en l’època de La tortura ella sortia amb Antonio de la Rúa que era amic meu… i jo també tenia parella. Ara gairebé ho agraeixo perquè tinc una amistat amb ella que no m’agradaria perdre”, ha deixat anar. Ja no hi ha tensió sexual entre ells? “Per descomptat que no n’hi ha i, repeteixo, me n’alegro perquè no m’agradaria perdre-la per res del món”, insisteix.
A qui vota Alejandro Sanz?
El presentador ha volgut que Alejandro Sanz li reconegués quin partit polític vota, amb una pregunta sobre el tema rere una altra. El cantant no volia mullar-se, tenint en compte que no és “molt de política”. Què ha fet? Fer servir el sarcasme: “Guanyarà el PCM, el pa amb mantega”. El periodista català no va quedar-se content amb aquesta resposta, és clar, i va continuar interrogant-lo. Al final, va aconseguir que l’artista critiqués a VOX: “M’alegra veure que els verds no han pujat molt, estic content”.
Tampoc no li agrada que es faci servir la immigració com una arma política: “Som un país immigrant, com tots els països tenen immigrants. Fer-ho servir políticament em sembla mesquí… La majoria de gent aporta i s’estan perdent una sèrie de valors que ens guiaven com a societat”.
El cantant se sincera sobre la forta depressió que ha patit
Alejandro Sanz ha parlat obertament de la depressió que ha patit en els últims anys. En una època determinada, l’artista va veure’s incapaç d’actuar: “Durant molt de temps no he pogut relaxar-me ni gaudir de les coses. He estat al pou, un obstacle molt dur de superar. Quan baixava de l’escenari i veia la gent, sentia pànic i no volia veure ningú”.
Ara es troba millor, però no abaixa la guàrdia: “Quan et passa una vegada, no crec que desaparegui del tot per sempre. Sempre, sempre i sempre somric i dono les gràcies per despertar-me. La vida és increïble si tens l’oportunitat de treballar en el que t’agrada”, ha reiterat.