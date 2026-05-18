Shakira ha rebut la millor de les notícies. L’Audiència Nacional ha conclòs que la cantant colombiana no va defraudar a Hisenda en l’exercici 2011 i, per tant, ha anul·lat la resolució contra ella. L’agència Europa Press ha tingut accés al document que confirma que aquella sentència, efectivament, no s’ajusta a dret. Tenint en compte l’elevada multa que va haver de pagar, ara a aquesta se sumen els interessos legals i les costes. Què vol dir això? Que li han de retornar ni més ni menys que 60 milions d’euros.
Hisenda no ha pogut demostrar que Shakira fos resident d’Espanya aquell any, encara que la sentència que s’havia dictat deia que havia estat fora més de 183 dies i que no eren absències esporàdiques. Ara es queden amb què ella no tenia encara un nucli familiar sòlid amb base a Barcelona, ja que el primer fill no naixeria fins a dos anys després: “No tenia fills, ni casa ni un centre de negocis en aquest país”.
La revista ¡Hola! ha publicat un comunicat de Shakira que suposen les primeres paraules de la cantant després d’aquest gir en el cas. Molt enfadada, lamenta que hagin hagut de passat més de vuit anys fins arribar a la resolució que ella va defensar sempre: “He suportat un assenyalament públic brutal, campanyes orquestrades per destruir la meva reputació i nits senceres sense dormir que han acabat afectant la meva salut i el benestar de la meva família“.
Shakira respira tranquil·la ara que la justícia li ha donat la raó en el cas contra Hisenda
Ara, Shakira respira més tranquil·la perquè la justícia li ha donat la raó: “Per fi, l’Audiència Nacional ha posat les coses al seu lloc”. Mai no va haver-hi frau i la pròpia administració no ha pogut demostar el contrari, “senzillament perquè no era cert” segons el que diu ella. L’ex de Gerard Piqué ha patit molt per aquest tema, ja que tothom ha donat per fet que era una estafadora. Ara l’han declarat innocent, però ella lamenta que el mal ja està fet: “Se m’ha tractat com a culpable. S’ha filtrat, distorsionat i amplificat cada pas del procés i s’ha fet servir el meu nom i la meva figura pública per enviar un missatge amenaçant la resta de contribuents“.
Avui aquesta narrativa “cau“, lamenta, i ho fa amb la força d’una sentència. El seu desig més gran és que aquesta resolució creï un precedent per a Hisenda i serveixi als milers de ciutadans anònims “que cada dia són abusats i esclafats” per un sistema que presumeix la culpabilitat i que els obliga a demostrar la seva innocència “des de la ruïna econòmica i emocional”: “A ells va dedicada aquesta victòria”, diu en un clam que demostra què pensa de tot plegat.