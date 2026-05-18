Adeu a les Adidas Samba: les noves Superstar «blue moon» recuperen l’estil dels 90 i combinen amb tot

El regnat absolut de les sabatilles planes i minimalistes s’està començant a trontollar. Si ets de les que ha espremut les seves Adidas Samba fins a la sacietat durant els últims mesos, hem de parlar.
La moda urbana és un ens viu que no espera a ningú. Just quan pensàvem que el calçat d’estètica futbolera es quedaria per sempre, els carrers de París i Copenhague han dictat sentència.
Hi ha un nou objecte de desig que està reclamant el seu tron a l’asfalt. Una silueta que et resultarà estranyament familiar però que torna amb un rentat de cara disposat a arrasar (i sí, nosaltres ja estem fent lloc a l’armari).
El retorn d’un icona del calçat urbà
No estem parlant d’un experiment rar de passarel·la. La marca de les tres bandes ha decidit obrir el seu arxiu històric per rescatar un dels seus majors èxits de sempre: les Adidas Superstar.
Aquest model, que va néixer originalment a les pistes de bàsquet i es va convertir en l’emblema del hip-hop, torna amb més força que mai. La seva estètica contundent és el contrast perfecte que els looks d’aquesta temporada necessiten.
Davant de l’extrema primesa de les Samba o les Gazelle, les Superstar aporten estructura. La seva famosa puntera de goma amb forma de petxina no només és un segell d’identitat inconfusible, sinó també una assegurança de vida contra el desgast diari.
El color ‘Blue Moon’ canvia les regles del joc
Però el veritable motiu pel qual aquestes sabatilles s’hagin tornat virals abans d’arribar a la majoria de botigues físiques és la seva nova combinació cromàtica. Oblida el clàssic blanc i negre avorrit.
La firma ha llançat una edició batejada com Blue Moon que és pura poesia per als ulls. Es tracta d’un to blau empolorat, magnètic i subtil, que funciona exactament igual que el color texà: combina absolutament amb tot.
Atenció als detalls: Aquesta versió especial no només destaca pel color. L’acabat de la pell és molt més suau que el del model estàndard i els detalls daurats al lateral eleven la sabatilla a la categoria de luxe.
Aquest to pastel és l’eina definitiva per trencar la monotonia dels estilismes monocromàtics. Aporta aquesta pinzellada de color justa sense arribar a ser estrident, mantenint l’elegància que busquem en el nostre dia a dia.
L’estètica dels noranta que necessitàvem
El retorn de les Superstar no és un fet aïllat. Respon a un corrent global que sent una profunda nostàlgia per la moda dels anys 90 i els primers 2000, una època on el calçat tenia personalitat pròpia.
Aquella dècada daurada es caracteritzava per volums més generosos i una comoditat real que no sacrificava l’estil. Les noves Superstar capturen aquesta essència però adaptant la plantilla interior a les tecnologies d’amortiment actuals.
El resultat és una sabatilla robusta per fora però que se sent com un guant per dins. És la resposta perfecta per a les jornades eternes en què necessites un calçat que aguanti el teu ritme del matí a la nit.
Com combinar-les 24/7 sense fallar en l’intent
El gran avantatge d’aquest model és la seva increïble versatilitat. Si penses que les sabatilles amb volum només serveixen per portar amb roba esportiva, estàs cometent un error de manual d’estil.
Les expertes en moda les estan combinant amb trajos de sastre de línies fluides. Aquest xoc entre la formalitat de la jaqueta i la rebel·lia de la sabatilla crea un equilibri sofisticat ideal per a l’oficina.
Per als teus moments d’oci, funcionen de meravella amb vestits midi de punt o amb uns texans rectes i una gavardina clàssica. El color Blue Moon s’encarrega que un look bàsic passi d’ordinari a espectacular en un segon.
El truc: Si vols allargar la silueta visualment en portar aquestes sabatilles amb pantalons amples, deixa que el baix recolzi lleugerament sobre la puntera de goma. El contrast de volums estilitza moltíssim.
Una inversió intel·ligent per al teu sabater
Més enllà de les tendències passatgeres, adquirir unes Superstar és una decisió financerament intel·ligent. Estem davant d’un clàssic atemporal que mai passarà de moda de manera definitiva.
A diferència d’altres models hipervirals que cansen als pocs mesos, la silueta de la puntera de petxina fa més de cinquanta anys que és al mercat. És un valor segur que amortitzaràs en tot just unes setmanes d’ús constant.
A més, la qualitat dels materials d’aquesta edició assegura que resistiran el pas del temps molt millor que les sabatilles de lona o de teixits sintètics. És comoditat, durabilitat i tendència unides en un mateix producte.
L’efecte escassetat ja ha començat
Com sol passar cada vegada que Adidas encerta amb un color especial, les unitats disponibles a la web oficial estan començant a escassejar en les talles més comunes.
El fenomen del boca-orella a les xarxes socials ha accelerat les compres i l’estoc vola per moments. No seria estrany que en pocs dies comencem a veure aquest model en plataformes de revenda pel doble del seu valor original.
Si estàs buscant aquesta senyal del destí per renovar les teves sabatilles de capçalera, és aquesta. No esperis que tothom les porti pel carrer per adonar-te que les necessitaves a la teva vida.
Al cap i a la fi, la moda consisteix a anticipar-se i gaudir del camí. A acomiadar les teves velles sabatilles planes amb honors i a donar la benvinguda a la comoditat amb més estil de la temporada. Deixaràs que t’ho expliquin?