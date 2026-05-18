Una illa d’Espanya de 50 habitants planta cara i demana la independència: «Estem farts de…»

Imagina viure en un paradís d’aigües cristal·lines on el silenci només el trenquen els gavians. Sona idíl·lic, oi? Ara imagina que, de cop i volta, cada matí desembarquen milers de persones al teu jardí, col·lapsen els carrers i esgoten els recursos, mentre tu ni tan sols tens un metge garantit quan el mar s’enfureix. (Sí, la realitat darrere de la postal idíl·lica sempre és molt més cruda).
Aquest és el drama diari que es viu a Tabarca, l’illa habitada més petita d’Espanya. Un enclau bellíssim flotant davant de la costa alacantina que ha arribat al seu límit absolut. Els seus residents habituals han pres una decisió històrica que ha agafat per sorpresa les institucions: han iniciat els tràmits administratius per independitzar-se d’Alacant.
La rebel·lió dels 50: per què Tabarca vol trencar amb Alacant
No busquis aquí consignes polítiques ni banderes noves. Els 50 veïns que resisteixen a l’illa durant el cru hivern no volen fundar un nou país, però sí que estan farts de l’asfíxia turística i de la paràlisi burocràtica. El seu objectiu real és convertir-se en una Entitat Local Menor, una figura jurídica que els otorgaria una junta veïnal pròpia i un alcalde pedani.
Què significa això en el dia a dia? Bàsicament, tenir les claus de casa seva. Volen gestionar directament els diners, la neteja i les reparacions urgents sense haver d’esperar mesos que un buròcrata signi un paper en un despatx oficial a quilòmetres de distància, a la península.
L’Associació Tabarca Isla Plana lidera aquesta ofensiva legal després d’una dècada de promeses incomplertes. Els veïns denuncien un abandonament sistemàtic que es torna insuportable quan els turistes marxen i l’illa es buida per complet.
El drama del vaixell i la paradoxa de l’aparador
Per al viatger, Tabarca és una excursió fantàstica d’un dia. El bitllet d’anada i tornada des de Santa Pola amb prou feines costa 15 euros per mitja hora de trajecte, i des d’Alacant surt per uns 21 euros. És còmode, és barat i és altament instagramable. Tanmateix, per a la comunitat local, aquesta dependència absoluta del vaixell és una autèntica condemna invisible.
Quan arriba un temporal mediterrani i l’onatge es deslliga, l’illa queda completament aïllada del món. Si tens una urgència mèdica, una cita important o necessites subministraments bàsics, estàs atrapat. Mentrestant, en els mesos d’estiu, l’ecosistema col·lapsa sota el pes de milers de visitants diaris que saturen la recollida de residus i desgasten unes infraestructures que ja són extremadament fràgils.
L’entramat administratiu actual és un autèntic laberint. En aquest racó del Mediterrani interfereixen l’Ajuntament d’Alacant, la Generalitat Valenciana i l’Estat. El resultat de tanta mà institucional és previsible: qualsevol reparació menor a les muralles històriques o una simple millora al centre de salut s’eternitza en un bucle etern de permisos que mai arriben.
Un tresor de Carles III en perill de ruïna
El valor de Tabarca no és només paisatgístic. Aquesta joia va ser fortificada al segle XVIII per ordre del rei Carles III per combatre els pirates berberiscos. Les seves muralles, les seves portes monumentals i el traçat urbà dels seus carrers blancs formen un conjunt patrimonial únic a tota Europa que, segons els residents, presenta ja un deteriorament alarmant per la falta d’inversió.
I què diu l’Ajuntament d’Alacant davant d’aquest motí veïnal? Des del consistori rebutgen taxativament l’acusació de deixadesa. Asseguren que l’illa rep atenció pressupostària constant i que es treballa per millorar els serveis bàsics. Però les dades i l’estat dels carrers diuen el contrari, i els veïns ja no es conformen amb bones paraules ni plans de futur que mai s’executen.
La nova condició jurídica que reclamen els obriria a més les portes per sol·licitar fons de la Diputació i ajuts directes de la Unió Europea. És una via ràpida per saltar-se el control municipal de la capital i blindar el futur de l’illa abans que la pressió turística acabi per destruir-la.
La batalla legal que vigila tot el Mediterrani
El cas de Tabarca no és únic, però sí el més extrem. El fenomen de la turismofòbia i la saturació dels destins rurals o insulars està assolint un punt de no retorn a tota Espanya. El que passi aquí marcarà un precedent històric per a altres petits nuclis que se senten explotats com a postals turístiques però ignorats com a llocs habitables.
Els veïns ho tenen clar: volen recuperar el control de la seva terra abans que sigui massa tard. El procés administratiu no serà fàcil ni ràpid, ja que Alacant no vol perdre la seva gallina dels ous d’or estiuenca. Però la determinació d’aquest mig centenar de residents és total. Al cap i a la fi, porten segles aprenent a resistir contra vent i marea.
Veurem si l’Ajuntament reacciona amb inversions reals o si prefereix continuar ignorant el clam d’una illa que, simplement, vol sobreviure al seu propi èxit. Acabarà l’estiu amb un alcalde propi governant les muralles de Carles III?