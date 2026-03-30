El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Shakira, en pijama a l’avió i amb un escenari propi a Madrid
  • CA
Jennifer Navarro
30/03/2026 11:27

Shakira es prepara per a una gira europea que la portarà a Madrid, on farà onze concerts seguits en pocs dies de diferència. Tenint en compte l’abast d’aquesta estada a la capital madrilenya, ha demanat que li construeixin un estadi amb capacitat per a 55.000 persones al que han anomenat “l’estadi Shakira“. Mentre que la delegació del govern posa impediments perquè consideren “imposible” poder preparar les mesures de seguretat que necessita en només cinc mesos, l’alcalde li ha deixat clar que ell ho solucionarà. Ben content deu estar que hagi escollit la sev ciutat i no Barcelona, on va viure durant un munt d’anys…

Laura Fa i Lorena Vázquez han estat comentant la jugada des del Col·lapse de TV3, el programa on han deixat clar a Jordi González que a elles no els sorprèn que s’hagi negat a cantar a Barcelona: “No sé a qui li pot sorprendre tenint en compte que va marxar d’aquí com va marxar. No sé qui se la imaginava al Palau Sant Jordi. L’últim concert que va fer aquí va ser aquell en què van pujar a l’escenari Gerard Piqué i els companys del Barça… com ha plogut i quantes banyes li han caigut des de llavors“, han dit amb sorna.

Des de la promotora que s’encarrega de promocionar els concerts, una de les més potents a tot el món, ha anat anunciant les actuacions de tres en tres. El promig de les entrades costa uns 120€, però les entrades VIP arriben fins als 300 €. Hi haurà diferents espais per menjar, fent chill out, hi haurà ua zona específica que han dissenyat els seus fills perquè hi vagi nens… I, com sembla evident, acabarà guanyant una autèntica morterada de diners.

Què feia Shakira en els vols de Miami a Barcelona?

El presentador del programa dels dissabtes ha explicat què feia Shakira en els vols de Miami a Barcelona, en els quals havia coincidit amb ella diverses vegades. Jordi González era testimoni dels passos que seguia la catant sempre que pujava a un d’aquests viatges intercontinentals. El vol, que són 9 hores, se’ls passava en el seu llit de primera classe estirada i amb el pijama: “Sempre pujava al vol de les onze de la nit amb ulleres de sol, entrava al lavabo i sortia d’allà amb pijama normal, d’aquells amb pantaló. Es posava l’antifaç i a dormir“.

I no només això, sinó que sempre s’activava un protocol especial quan aterraven: “Quan arribàvem a l’aeroport de Barcelona, ella sempre sortia per l’esquerra per la zona de prioritats”. Un dia, encuriosit, el català va preguntar què havia de fer per sortir per allà i li van dir que hi ha un preu: “Has de pagar 6.000 € al mes. A mi no em sortia a compte, és clar, però ella pagava això a AENA cada mes només per poder sortir per una porta diferent“.

Que Shakira és una diva és evident, però sembla que també té actitud d’estrella. Ara, se centra en començar a promocionar una gira que la farà guanyar encara més diners i que la connectarà amb uns fans que tenen ganes de veure-la en directe després de tants anys.

Shakira

Més notícies
Comparteix
Comparteix

Icona de pantalla completa