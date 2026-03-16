Shakira protagonitzarà una de les entrevistes més potents d’Al cielo con ella, el programa d’Henar Álvarez que emetrà La 1 ara que s’ha quedat sense el Late Xou de Marc Giró. Ha passat molt de temps des que aparegués a la televisió espanyola per última vegada i, des de llavors, han passat moltes coses a la seva vida. La periodista ha viatjat fins a Mèxic per poder conversar amb l’artista i, en el vídeo promocional que han emès, se la sent dir que està preparant una gira “sense precedents“.
Encara no hi ha data d’emissió per a l’entrevista, però ja se sap que compartirà detalls dels concerts que està preparant per a les actuacions que farà a diferents ciutats espanyoles. El país serà l’últim de la llista de països que recorrerà i tancar la gira aquí no és una decisió baladí: “Espanya està reservat per al final, tiraré la casa per la finestra des de tots els punts de vista“. De fet, ha arribat a dir que ha preparat una gira que serà “d’un altre món” amb una producció que no s’ha fet “mai” a Espanya: “No puc dir més perquè em mataran”.
I a què es refereix? Doncs ben bé que té raó, ja que ha assegurat que construirà un estadi especial per als seus xous: “La meva promotora està treballant en la creació d’un estadi especialment preparat per a aquests concerts”. Serà un Estadi Shakira? Aquesta decisió sorprenent deu estar motivada pels problemes que va tenir a l’últim tour per Sud-amèrica, com el cas del pas per Xile quan va haver de cancel·lar un dels concerts per problemes amb l’escenari. En aquell moment, va lamentar que l’estadi que li havien assignat no estava “degudament estabilitzat” per garantir la seguretat de la seva banda. La cosa és que l’escenari estava desnivellat, un problema que s’estalviaria si construeix realment un estadi fet a la seva vida.
Em um trecho divulgado pela TVE, Shakira aparece oferencendo à apresentadora para testar seu óleo capilar, Delicia.
Cantarà Shakira a Barcelona en la seva gira per Europa?
No se sap encara a quines ciutats actuarà, però si realment ha de construir un estadi seria probable que ho fes a Madrid per no fer un estadi de quita y pon. De fet, aquesta ha estat la informació que ha arribat al programa de Telecinco El tiempo justo: “Shakira cantarà a Madrid, no a Barcelona, ja que aquesta ciutat forma part del seu passat“.
Li recorda als anys que va passar amb Gerard Piqué i els fills? Aquella relació no va acabar massa bé, com també va generar-li uns quants maldecaps els anys en què va tenir aquí els negocis que van provocar-li la querella de l’Agència Tributària. Per tot això, ha sobtat que realment vulgui actuar a Espanya. Haurà posat tot en una balança i s’haurà adonat que aquestes actuacions poden veure’s reflectides en un ingrés de diners molt elevat, ja que compta amb una legió de fans important en aquest país.
De moment, els seus seguidors hauran d’esperar una mica més per poder veure l’entrevista i conèixer més detalls d’aquesta gira.