El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
La gran sorpresa de Shakira a la gira per Espanya: “No s’ha fet mai”
  • CA
Jennifer Navarro
16/03/2026 12:56

Shakira protagonitzarà una de les entrevistes més potents d’Al cielo con ella, el programa d’Henar Álvarez que emetrà La 1 ara que s’ha quedat sense el Late Xou de Marc Giró. Ha passat molt de temps des que aparegués a la televisió espanyola per última vegada i, des de llavors, han passat moltes coses a la seva vida. La periodista ha viatjat fins a Mèxic per poder conversar amb l’artista i, en el vídeo promocional que han emès, se la sent dir que està preparant una gira “sense precedents“.

Et pot interessar

Encara no hi ha data d’emissió per a l’entrevista, però ja se sap que compartirà detalls dels concerts que està preparant per a les actuacions que farà a diferents ciutats espanyoles. El país serà l’últim de la llista de països que recorrerà i tancar la gira aquí no és una decisió baladí: “Espanya està reservat per al final, tiraré la casa per la finestra des de tots els punts de vista“. De fet, ha arribat a dir que ha preparat una gira que serà “d’un altre món” amb una producció que no s’ha fet “mai” a Espanya: “No puc dir més perquè em mataran”.

I a què es refereix? Doncs ben bé que té raó, ja que ha assegurat que construirà un estadi especial per als seus xous: “La meva promotora està treballant en la creació d’un estadi especialment preparat per a aquests concerts”. Serà un Estadi Shakira? Aquesta decisió sorprenent deu estar motivada pels problemes que va tenir a l’últim tour per Sud-amèrica, com el cas del pas per Xile quan va haver de cancel·lar un dels concerts per problemes amb l’escenari. En aquell moment, va lamentar que l’estadi que li havien assignat no estava “degudament estabilitzat” per garantir la seguretat de la seva banda. La cosa és que l’escenari estava desnivellat, un problema que s’estalviaria si construeix realment un estadi fet a la seva vida.

Cantarà Shakira a Barcelona en la seva gira per Europa?

No se sap encara a quines ciutats actuarà, però si realment ha de construir un estadi seria probable que ho fes a Madrid per no fer un estadi de quita y pon. De fet, aquesta ha estat la informació que ha arribat al programa de Telecinco El tiempo justo: “Shakira cantarà a Madrid, no a Barcelona, ja que aquesta ciutat forma part del seu passat“.

Li recorda als anys que va passar amb Gerard Piqué i els fills? Aquella relació no va acabar massa bé, com també va generar-li uns quants maldecaps els anys en què va tenir aquí els negocis que van provocar-li la querella de l’Agència Tributària. Per tot això, ha sobtat que realment vulgui actuar a Espanya. Haurà posat tot en una balança i s’haurà adonat que aquestes actuacions poden veure’s reflectides en un ingrés de diners molt elevat, ja que compta amb una legió de fans important en aquest país.

Shakira concedeix una entrevista a TVE

De moment, els seus seguidors hauran d’esperar una mica més per poder veure l’entrevista i conèixer més detalls d’aquesta gira.

Shakira

Més notícies
Notícia: Shakira, l'arma sorpresa de TVE contra les campanades de Cristina Pedroche
Comparteix
La cadena pública ha convençut la cantant i actuarà, després d'un munt d'anys sense fer-ho, en el seu programa musical del 31 de la nit de Cap d'Any
Notícia: Shakira, contenta d'haver criticat Clara Chía: "No em penedeixo de la cançó"
Comparteix
La cantant parla de la ferida que li ha deixat la separació de Gerard Piqué i dona detalls dels problemes econòmics que tenia la família
Notícia: Gerard Piqué i Shakira deixen l'odi enrere: "Ja poden parlar per telèfon"
Comparteix
L'exparella ha deixat de discutir després de tres anys en què necessitaven un intermediari per comunicar-se entre ells
Notícia: Shakira acomiada el seu nebot, que treballava amb ella durant la gira
Comparteix
Toni Mebarak confirma que la cantant l'ha fet fora de l'equip i explica què ha passat

Comparteix

Icona de pantalla completa