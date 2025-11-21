Shakira disposa d’un equip enorme de ballarins, tècnics, productors… i, entre ells, destacava la presència del seu nebot Toni Mebarak. En aquests moments, la cantant està immersa en la gira per Amèrica que l’està portant a un munt de països. Com és que aquest membre de la seva família ha deixat d’acompanyar-la en aquesta aventura? Si fem cas a l’article que publica Vanitatis després de parlar amb ell, resulta que la colombiana l’hauria acomiadat. El noi és el fill del seu germà, el qui li fa de guardaespatlles des de fa temps, a qui va contractar perquè formés part de l’equip que es dedica al benestar dels seus fans.
Aquestes últimes setmanes, però, no se l’ha vist per allà perquè Shakira ha decidit prescindir d’ell: “No vol que el nebot continuï treballant amb el seu equip“. L’entorn de la cantant se l’estimava molt, sobretot des que tenia aquest contacte tan directe amb els fans. On és i per què l’han fet fora? El jove està afectat, assegura: “La decisió de la meva tieta em va deixar tocat i sense feina. En un principi, creia que tornaria a treballar amb ella però no m’han tornat a trucar“.
Toni Mebarak reconeix que no va saber moure’s en aquell ambient, així que potser Shakira té part de raó en haver-lo fet fora: “Eren les meves primeres vegades amb una gira així de boja. Hi ha pros i contres de treballar amb la família. Si tens un company de feina que sempre compleix, doncs sempre estarà allà si mai no falla. El que passa és que jo, com que soc família, complia amb la meva feina però a ella no li agradava com em movia en aquell ambient i va decidir que no tornaria. És un ambient molt exigent…“, diu en aquestes declaracions.
Ha estat difícil gestionar que la tieta l’hagi fet fora, és clar, però això no impedeix que agraeixi l’oportunitat que li ha donat de poder viure una cosa així de gran des de dins. Alguns fans estan escrivint missatges sobre el seu acomiadament, tot destacant que feia bona feina i no entenen per què han prescindit d’ell. Com respon el protagonista d’aquesta història? “Són qüestions de família, però si els fans em volen en aquesta gira que vagi als concerts de la meva tieta i escriguin un cartell on posi On és Tarik? o Volem Tarik una altra vegada. Ella ho veurà i em trucarà“, diu amb certa esperança.
Shakira i el seu nebot, amb bona relació malgrat l’acomiadament
Aquest nebot de Shakira sempre ha tingut molt bona relació amb ella, el que es va demostrar en l’època en què va viure amb ella a Barcelona. El va tenir a casa una temporada, una època en què se’l va poder veure entrenant amb els seus cosins: “Els ha cuidat i acompanyat en diverses ocasions”. De fet, la seva mare és qui es queda amb el Milan i el Sasha quan Shakira marxa a actuar fora.
La seva tieta l’ha fet fora, però ell ja s’ha buscat la vida: “Ara estic treballant d’una altra cosa i no està tan malament. Em sap greu no tornar a la gira, però potser d’aquí a un parell d’anys organitzo la meva pròpia gira perquè estic treballant per aconseguir-ho. Ara mateix, estic component cançons per desconnectar del que ha passat”. Un altre titular sorprenent d’aquesta entrevista? Quan diu que va enamorar-se d’una noia durant la gira i que, ara, és molt probable que no la torni a veure. Acabarà sent famós el nebot de Shakira? El temps dirà què acaba sabent-se d’un jove que trepitja fort.