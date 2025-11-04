El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Gerard Piqué i Clara Chía, enamoradíssims al futbol mentre Shakira es disfressa
  • CA
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
04/11/2025 15:11

Gerard Piqué han optat per mantenir un perfil molt més discret amb Clara Chía que el que tenia amb Shakira. Ara bé, això no impedeix que de tant en tant es publiquin fotografies i detalls de la seva relació. L’última? Durant una jornada molt romàntica al camp de l’Andorra, el club de futbol que ha comprat l’exdefensa blaugrana. Molt còmplices i els fotògrafs de la revista ¡Hola! els han captat a la grada, des d’on s’han dedicat abraçades i carícies tendres.

Et pot interessar

No s’han tallat i han estat fent-se petons i dedicant-se gestos que demostren que travessen el millor moment de la seva relació. Havien passat tres mesos des de l’última vegada que els vam veure junts, però queda clar que les coses entre ells van més que bé. L’hermetisme ha quedat enrere amb la publicació d’aquestes instantànies, que arriben després que ells mateixos compartissin fotos del seu viatge a Arizona. En aquest retorn en públic, demostren que comparteixen plans i també complicitat.

Shakira, mentrestant, celebra Halloween amb els fills a Bogotà

I, Shakira, mentrestant, què fa? La cantant colombiana ha marxat de viatge amb els fills a Bogotà per celebrar Halloween amb la resta de la família. En les fotografies que ha publicat al seu perfil d’Instagram, la veiem disfressada amb un vestit d’època, perruca rosa molt exagerada i una màscara. Al seu costat, uns nens que estan cada vegada més grans.

El Milan, que ja és més alt que ella, ha optat per comprar-se una disfressa rosa de conillet i també s’ha pintat la cara a joc amb els bigotis inclosos. I el germà petit, el Sasha? Ell ha anat de negre, amb una camisa vermella i els cabells repentinats amb sang pintada a la boca com si es tractés d’un vampir.

Shakira i els fills, disfressats la nit de Halloween - Instagram
Shakira i els fills, disfressats la nit de Halloween | Instagram

En l’última entrevista que ha concedit Shakira al mitjà N+, confessa que ha volgut canviar de xip després del mal moment que va viure durant la separació de Gerard Piqué. Ara, ha decidit que ha arribat el torn de “continuar ballant, celebrant i cantant” encara que li facin “mal els peus”, ha dit en una metàfora que s’ha entès perfectament. “Els processos de sanació triguen molts anys. He après que es pot ser feliç fins i tot amb un dolor, amb una ferida que no sani“, ha prosseguit la cantant.

Gerard Piqué Shakira

Més notícies
Notícia: Gerard Piqué i Clara Chía, enamoradíssims: noves imatges de la parella
Comparteix
Les càmeres han captat la parella durant els concerts d'un festival de música a la Cerdanya
Notícia: Gerard Piqué i Shakira se separen encara més: la casa d&#8217;Esplugues, venuda
Comparteix
Quants diners han rebut d'aquesta venda? La parella encara comparteix dues propietats més
Notícia: Gerard Piqué sorprèn compartint unes imatges romàntiques amb Clara Chía
Comparteix
La parella gaudeix d'unes vacances en un espai natural dels Estats Units
Notícia: Gerard Piqué i Clara Chía surten escortats d’un local entre xiulades
Comparteix
La parella ha estat protagonista d'una escena viral a les xarxes socials

Comparteix

Icona de pantalla completa