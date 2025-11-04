Gerard Piqué i Clara Chía, enamoradíssims al futbol mentre Shakira es disfressa

Gerard Piqué han optat per mantenir un perfil molt més discret amb Clara Chía que el que tenia amb Shakira. Ara bé, això no impedeix que de tant en tant es publiquin fotografies i detalls de la seva relació. L’última? Durant una jornada molt romàntica al camp de l’Andorra, el club de futbol que ha comprat l’exdefensa blaugrana. Molt còmplices i els fotògrafs de la revista ¡Hola! els han captat a la grada, des d’on s’han dedicat abraçades i carícies tendres.
No s’han tallat i han estat fent-se petons i dedicant-se gestos que demostren que travessen el millor moment de la seva relació. Havien passat tres mesos des de l’última vegada que els vam veure junts, però queda clar que les coses entre ells van més que bé. L’hermetisme ha quedat enrere amb la publicació d’aquestes instantànies, que arriben després que ells mateixos compartissin fotos del seu viatge a Arizona. En aquest retorn en públic, demostren que comparteixen plans i també complicitat.
Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen muy enamorados 3 meses después de su última imagen juntos https://t.co/6S5AQuOhUT— Revista ¡HOLA! (@hola) November 3, 2025
Shakira, mentrestant, celebra Halloween amb els fills a Bogotà
I, Shakira, mentrestant, què fa? La cantant colombiana ha marxat de viatge amb els fills a Bogotà per celebrar Halloween amb la resta de la família. En les fotografies que ha publicat al seu perfil d’Instagram, la veiem disfressada amb un vestit d’època, perruca rosa molt exagerada i una màscara. Al seu costat, uns nens que estan cada vegada més grans.
El Milan, que ja és més alt que ella, ha optat per comprar-se una disfressa rosa de conillet i també s’ha pintat la cara a joc amb els bigotis inclosos. I el germà petit, el Sasha? Ell ha anat de negre, amb una camisa vermella i els cabells repentinats amb sang pintada a la boca com si es tractés d’un vampir.
En l’última entrevista que ha concedit Shakira al mitjà N+, confessa que ha volgut canviar de xip després del mal moment que va viure durant la separació de Gerard Piqué. Ara, ha decidit que ha arribat el torn de “continuar ballant, celebrant i cantant” encara que li facin “mal els peus”, ha dit en una metàfora que s’ha entès perfectament. “Els processos de sanació triguen molts anys. He après que es pot ser feliç fins i tot amb un dolor, amb una ferida que no sani“, ha prosseguit la cantant.