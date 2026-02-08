Gerard Piqué va néixer en una família acomodada, fill d’un advocat i empresari important i d’una doctora molt ben posicionada que és directora assistencial de l’Institut Guttmann, el prestigiós centre de lesions medul·lars a Barcelona. A més a més, no podem oblidar que el seu avi, Amador Bernabéu, era un directiu del Barça que va arribar a fer molts diners. Doncs bé, precisament sobre l’origen de la seva fortuna familiar han volgut parlar aquesta setmana a L’Altaveu de La 2 Cat que presenta Danae Boronat. La periodista Silvia Taulés ha tret a la llum detalls sobre el tema, fins ara desconeguts, que satisfaran la curiositat dels més tafaners.
L’avi de Gerard Piqué era directiu del Barça i un empresari amb certa influència, pel que diu, un “gran” home de negocis que s’ha retirat fa poc de l’empresa familiar que ell mateix va crear. Aquesta és una societat “potentíssima” i internacional de materials de construcció que factura milions d’euros l’any: “Crec que ha modelat una mica el caràcter de Gerard Piqué. Aquesta seguretat que sempre ha tingut en si mateix, crec que en el fons és perquè ell no depenia del futbol per tirar endavant”. Ell tenia un coixí familiar que el permetia estar tranquil i també una educació i una cultura que els seus companys d’equip no tenien: “Ell sempre ha estat per sobre, sempre ha tingut molts diners i per a ell no és estrany”, ha insistit la periodista.
Quantes cases té Gerard Piqué?
Des que es jubilés el seu avi matern, ara ha estat el pare qui s’ha posat al capdavant de l’empresa. I Gerard Piqué, mentrestant, segueix els seus passos i crea un negoci rere un altre. No li han funcionat totes les idees que ha tingut, ja que per exemple va perdre molts diners amb l’empresa de sucs. Un dels seus negocis que sí que el fa guanyar dines és la inversió en immobles, ja que té edificis per tota Espanya “i per tot arreu”.
Les tres propietats més destacables, però, són el seu súper tríplex al Carrer Muntaner on viu ell; la casa que va construir-se a Bolvir (la Cerdanya) quan encara sortia amb Shakira o la casa a l’avinguda Pearson de Barcelona que costa més de 10 milions d’euros.
També tenien la casa d’Esplugues, que ara han venut per 11 milions d’euros a Lamine Yamal. Amb tot, un patrimoni “incalculable” que ha fet d’or Gerard Piqué.