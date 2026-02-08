Gerard Piqué nació en una familia acomodada, hijo de un abogado y empresario importante y de una doctora muy bien posicionada que es directora asistencial del Instituto Guttmann, el prestigioso centro de lesiones medulares en Barcelona. Además, no podemos olvidar que su abuelo, Amador Bernabéu, era un directivo del Barça que llegó a hacer mucho dinero. Pues bien, precisamente sobre el origen de su fortuna familiar han querido hablar esta semana en L’Altaveu de La 2 Cat que presenta Danae Boronat. La periodista Silvia Taulés ha sacado a la luz detalles sobre el tema, hasta ahora desconocidos, que satisfacerán la curiosidad de los más curiosos.

El abuelo de Gerard Piqué era directivo del Barça y un empresario con cierta influencia, por lo que dicen, un “gran” hombre de negocios que se ha retirado hace poco de la empresa familiar que él mismo creó. Esta es una sociedad “potentísima” e internacional de materiales de construcción que factura millones de euros al año: “Creo que ha modelado un poco el carácter de Gerard Piqué. Esa seguridad que siempre ha tenido en sí mismo, creo que en el fondo es porque él no dependía del fútbol para salir adelante”. Él tenía un colchón familiar que le permitía estar tranquilo y también una educación y una cultura que sus compañeros de equipo no tenían: «Él siempre ha estado por encima, siempre ha tenido mucho dinero y para él no es extraño”, ha insistido la periodista.

El abuelo materno de Gerard Piqué comenzó la fortuna familiar | La 2 Cat

¿Cuántas casas tiene Gerard Piqué?

Desde que se jubiló su abuelo materno, ahora ha sido el padre quien se ha puesto al frente de la empresa. Y Gerard Piqué, mientras tanto, sigue sus pasos y crea un negocio tras otro. No le han funcionado todas las ideas que ha tenido, ya que por ejemplo perdió mucho dinero con la empresa de zumos. Uno de sus negocios que sí le hace ganar dinero es la inversión en inmuebles, ya que tiene edificios por toda España “y por todos lados”.

Las tres propiedades más destacables, sin embargo, son su súper tríplex en el Carrer Muntaner donde vive él; la casa que se construyó en Bolvir (la Cerdanya) cuando todavía salía con Shakira o la casa en la avenida Pearson de Barcelona que cuesta más de 10 millones de euros.

¿Cuáles son las mejores propiedades de Gerard Piqué? | La 2 Cat

También tenían la casa de Esplugues, que ahora han vendido por 11 millones de euros a Lamine Yamal. Con todo, un patrimonio “incalculable” que ha hecho de oro a Gerard Piqué.