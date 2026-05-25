Adiós al aire acondicionado: Leroy Merlin liquida el ventilador más silencioso y compacto para ahorrar un 70% de luz

El verano aún no ha comenzado oficialmente pero el calor ya cansa mucho y conciliar el sueño por las noches empieza a ser una misión imposible. Encender el aire acondicionado a todas horas ya sabemos que se traduce en una factura de la luz prohibitiva que nadie quiere pagar en este momento.

La solución que está provocando auténticas carreras en los pasillos de Leroy Merlin no es el típico aparato ruidoso que ocupa el salón. Hablamos de un dispositivo de diseño que la cadena francesa ha decidido rebajar casi un 75% en una de esas promociones que revolucionan el mercado antes de la temporada alta.

El dispositivo compacto que salvará tus noches

El fenómeno tiene nombre propio y se llama Mantra Turbo, un ventilador de techo que rompe por completo con la estética de los modelos tradicionales de aspas gigantescas y peligrosas. Este modelo cuenta con un diámetro ultra compacto de apenas 51,2 centímetros y aspas transparentes protegidas que lo hacen ideal para dormitorios de niños o despachos pequeños.

Olvídate de esos trastos que bajan visualmente el techo y que dan miedo de encender por si salen volando. Este diseño está pensado específicamente para estancias de entre 13 y 20 metros cuadrados, el tamaño estándar de la mayoría de habitaciones de nuestras casas actuales.

Pero lo que realmente está desatando la locura colectiva es su etiqueta de precio actual en la web de la firma de bricolaje. Este modelo de alta gama de la firma Mantra ha pasado de costar 189 euros a venderse por tan solo 46,99 euros, una cifra ridícula si analizamos la tecnología que esconde en su interior.

Debes tener mucho cuidado con la letra pequeña de esta oferta. El stock en las tiendas físicas está volando por minutos y la propia plataforma ya avisa que en varias localidades de Cataluña las unidades disponibles se cuentan con los dedos de una mano. Si te interesa, la compra en línea con recogida en tienda es tu mejor aliada hoy mismo.

Tecnología aeronáutica para no gastar en luz

La verdadera joya de la corona de este aparato es su motor DC de última generación. (Sí, nosotros también huimos de los antiguos motores AC que zumban como un enjambre de abejas molestas). Esta tecnología de corriente directa asegura un silencio absoluto en tu dormitorio mientras descansas plácidamente.

Según los datos técnicos proporcionados por el fabricante, este motor reduce el consumo de energía hasta un 70% en comparación con los ventiladores tradicionales. En su velocidad más baja genera apenas 32 decibelios, un susurro que ni las mascotas de la casa lograrán escuchar por la noche.

Además, el aparato incluye un mando a distancia inteligente desde el cual puedes controlar sus cuatro velocidades disponibles sin tener que levantarte de la cama a media madrugada. También cuenta con la utilísima función de invierno, que invierte el giro de las aspas para redistribuir el calor de la calefacción cuando vuelva el frío.

Una lámpara de alta potencia que transforma estancias

Este dispositivo no es solo un ventilador de aire fresco, es también una luminaria principal capaz de llenar de luz cualquier habitación oscura gracias a sus brutales 6.600 lúmenes de potencia. No necesitarás ninguna otra luz en el techo porque esta cubre de sobra cualquier necesidad decorativa o de trabajo.

El sistema permite regular tanto la intensidad del brillo como la temperatura del color mediante el mando. Puedes pasar de una luz cálida de 2.700 K ideal para relajarte antes de dormir, a una luz neutra o una potente luz fría de 5.000 K para cuando necesites máxima concentración o limpiar el cuarto.

La marca confía tanto en la durabilidad de este modelo que ofrece una garantía oficial de 5 años, algo completamente inusual en productos de climatización que se mueven en esta franja de precios tan económica.

El truco definitivo para adelantarse a la ola de calor

La experiencia nos demuestra que cuando el termómetro supere los treinta y cinco grados a la sombra, encontrar una ganga de este calibre será una misión totalmente imposible. En ese momento de desesperación generalizada ya no se buscan ofertas, simplemente se compra lo primero que queda disponible en los estantes al precio que sea.

Hacerte ahora con un aliado que consume apenas 32 vatios de potencia de motor es la jugada más inteligente que puedes hacer esta semana para proteger la economía familiar. ¿Vas a esperar que se agote por completo o vas a asegurar el descanso de los tuyos antes de que el verano apriete de verdad?