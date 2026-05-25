Adéu a l’aire condicionat: Leroy Merlin liquida el ventilador més silenciós i compacte per estalviar un 70% de llum

L’estiu encara no ha començat oficialment però la calor ja cansa de valent i agafar el son a les nits comença a ser una missió impossible. Engegar l’aire condicionat a totes hores ja sabem que es tradueix en una factura de la llum prohibitiva que ningú vol pagar en aquest moment.
La solució que està provocant autèntiques curses als passadissos de Leroy Merlin no es el típic aparell sorollós que fa paret al mig del saló. Parlem d’un dispositiu de disseny que la cadena francesa ha decidit rebaixar gairebé un 75% en una d’aquestes promocions que bofeguen el mercat abans de la temporada alta.
El dispositiu compacte que salvarà les teves nits
El fenomen té nom propi i es diu Mantra Turbo, un ventilador de sostre que trenca per complet amb l’estètica dels models tradicionals d’aspes gegantines i perilloses. Aquest model compta amb un diàmetre ultra compacte de tot just 51,2 centímetres i pales transparents protegides que el fan ideal per a dormitoris de nens o despatxos petits.
Oblida’t d’aquests armatosts que baixen visualment el sostre i que fan por d’engegar per si surten volant. Aquest disseny està pensat específicament per a estades d’entre 13 i 20 metres quadrats, la mida estàndard de la majoria d’habitacions de les nostres cases actuals.
Però el que realment està desfermant la bogeria col·lectiva és la seva etiqueta de preu actual al web de la firma de bricolatge. Aquest model d’alta gama de la firma Mantra ha passat de costar 189 euros a vendre’s per tan sols 46,99 euros, una xifra ridícula si analitzem la tecnologia que amaga al seu interior.
Heu de vigilar molt amb la lletra petita d’aquesta oferta. L’estoc a les botigues físiques està volant per minuts i la pròpia plataforma ja avisa que a diverses localitats de Catalunya les unitats disponibles es compten amb els dits d’una mà. Si us interessa, la compra en línia amb recollida a botiga és la vostra millor aliada avui mateix.
Tecnologia aeronàutica per no gastar en llum
La verdadera joia de la corona d’aquest aparell és el seu motor DC de darrera generació. (Sí, nosaltres també fugim dels antics motors AC que zumzegen com un eixam d’abelles molestes). Aquesta tecnologia de corrent directe assegura un silenci absolut al teu dormitori mentre descanses plàcidament.
Segons les dades tècniques proporcionades pel fabricant, aquest motor redueix el consum d’energia fins a un 70% en comparació amb els ventiladors tradicionals. En la seva velocitat més baixa genera tot just 32 decibels, un sospir que ni les mascotes de la casa aconseguiran escoltar a la nit.
A més, l’aparell inclou un comandament a distància intel·ligent des del qual pots controlar les seves quatre velocitats disponibles sense haver de aixecar-te del llit a mitja matinada. També compta amb la utilíssima funció d’hivern, que inverteix el gir de les pales per redistribuir la calor de la calefacció quan torni el fred.
Una làmpada d’alta potència que transforma estades
Aquest dispositiu no és només un bufador d’aire fresc, és també una lluminària principal capaç d’omplir de llum qualsevol habitació fosca gràcies als seus brutals 6.600 lúmens de potència. No necessitareu cap altra llum al sostre perquè aquesta cobreix de sobres qualsevol necessitat decorativa o de treball.
El sistema permet regular tant la intensitat de la brillantor com la temperatura del color mitjançant el comandament. Podeu passar d’una llum càlida de 2.700 K ideal per relaxar-vos abans de dormir, a una llum neutra o una potent llum freda de 5.000 K per quan necessiteu màxima concentració o netejar l’estança.
La marca confia tant en la durabilitat de aquest model que ofereix una garantia oficial de 5 anys, una cosa completament inusual en productes de climatització que es mouen en aquesta franja de preus tan econòmica.
El truc definitiu per avançar-se a l’onada de calor
L’experiència ens demostra que quan el termòmetre superi els trenta-cinc graus a l’ombra, trobar una ganga d’aquest calibre serà una missió totalment impossible. En aquest moment de desesperació generalitzada ja no es busquen ofertes, simplement es compra el primer que queda disponible als prestatges al preu que sigui.
Fer-vos ara amb un aliat que consumeix tot just 32 watts de potència de motor és la jugada més intel·ligent que podeu fer aquesta setmana per protegir l’economia familiar. Vas a esperar que s’exhaureixi per complet o vas a assegurar el descans dels teus abans que l’estiu apreti de veritat?