La 2 Cat continúa con su particular caza de presentadores estrella de otras cadenas para ponerlos al frente de los nuevos programas en catalán que está preparando. Tras el fichaje bomba de Jordi Basté y Xavi Bundó, ahora es otra estrella de RAC1 quien ha dado el «sí, quiero» a la marca de TVE. Nos referimos a Toni Clapés, quien ha confirmado que él también tendrá un programa propio en esta cadena.

Se trata de un formato semanal que grabarán en El Molino, la icónica sala del Paral·lel de Barcelona. Él mismo ha dado detalles de cómo será en una intervención en su emisora: «Será un programa de amor, una idea que hemos parido unos cuantos y que me la siento mía. Me hace ilusión y pienso que esta sala es maravillosa«.

En este programa, del que aún no se sabe cómo se llamará ni cuándo se emitirá, mezclarán humor, actualidad e ironía. Será, pues, un formato puramente de entretenimiento que se emitirá en catalán en La 2 Cat y que supondrá una nueva etapa en la trayectoria del locutor. De momento, ya ha adelantado que los fans deberán estar atentos porque la próxima semana saldrán a la luz más detalles de este proyecto que estaba manteniendo en secreto hasta ahora.

Toni Clapés tendrá un programa propio en La 2 Cat | Mireia Comas

Así ha sido el retorno de Toni Clapés a RAC1 después de la baja médica

Después de estar unas semanas de baja en RAC1 por culpa de una intervención quirúrgica, este lunes ha vuelto a su emisora y ha explicado cómo ha sido: «Antes de que me operaran, hubo un punto de discusión entre el cirujano y el anestesista. El cirujano le preguntó al anestesista qué anestesia me aplicaría finalmente y él le respondió que usaría una epidural con sedación. El cirujano le dijo que no y se marcharon a un rincón y yo mientras tanto con unos calzoncillos ridículos de clínica que te sale un huevo por un lado y el pito por el otro».

Pero bueno, él mientras tanto esperaba que la discusión entre los dos médicos terminara: «Bueno, a ver de qué manera traspaso». Y, de repente, viene el cirujano y le dice que le harían anestesia total y el otro, que estuviera tranquilo: «Y no me desperté prácticamente en dos días. Creo que al ‘xeringas’ se le escapó un poco de las manos. Yo pensaba que me pusieran más!«.

Toni Clapés aún no está recuperado del todo y, en este retorno, ha utilizado una metáfora para dejar caer que aún deberá someterse a más tratamientos médicos para poder decir que está completamente curado: «El túnel ha comenzado hace nada, hace cuatro días, me he estado mirando la Semana Santa y al menos tendremos una parada en marzo. Una semana antes tengo que ir a bendecir la palma. Hay gente que la palma, que es diferente, que bendice el ramo de otra manera. Yo he bendecido el ramo, ay si os contara».

«Tengo un letrero que es como cuando llegas a una finca de el ascensor no funciona. Yo estoy en esta tesitura todavía. Todavía está la cosa en obras y tienen que venir a retocar», ha añadido en una frase que ha dejado a todos un poco preocupados aún.