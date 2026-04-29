Laura Rosel ha hablado, por primera vez, de los motivos que llevaron a su despido del Preguntes freqüents (FAQS) de TV3. La de Sabadell fue la presentadora durante un año, entre 2018 y 2019, cuando la seleccionaron para sustituir a Ricard Ustrell. El programa político de los sábados gozó de una popularidad y una audiencia espectacular, por lo cual desde casa sorprendió que la despidieran. ¿Cómo le justificaron la decisión? Ha sido ella misma quien ha recordado qué pasó en una reunión que la dejó boquiabierta, ya que no había visto ninguna señal previa que le hiciera pensar que dejarían de contar con ella.

Lo ha explicado, muchos años después, en una entrevista promocional que le han hecho en Ràdio 4 antes del estreno de su programa de La 2 Cat, No se n’ha parlat prou. Samanta Villar ha querido tocar la llaga y le ha preguntado directamente qué pasó, un interés que la otra ha satisfecho porque no se ha cortado ni un pelo: «El FAQS se acabó para mí porque alguien decidió que yo ya no encajaba… y ya está. Aunque la máxima audiencia se consiguió en mi etapa«. La decisión no se la esperaba, eso lo ha reconocido, sobre todo porque se habían ido de vacaciones de Navidad con una audiencia buenísima: «Aquel programa tuvo un 22% de audiencia, una locura».

Teniendo en cuenta que el feedback era positivo, no sospechó nada cuando la convocaron a una reunión a la vuelta de Reyes: «El día antes de volver a la redacción, me convocaron a un café y yo fui con mi libreta porque pensaba que hablaríamos de temas. En cambio, lo que me dijeron era que no hacía falta que volviera«.

¿Qué excusa dieron a Laura Rosel para justificar su despido del FAQS?

Los miembros de la tertulia querían saber qué explicación le dieron, entonces, y Laura Rosel ha explicado cómo fue la cosa: «La presentadora no puede estar por encima del programa, que no era un programa que se debía vincular tanto a una cara en concreto, que lo estaba llevando a una parte demasiado periodística con demasiado contenido de peso… No había por donde agarrarlo«, ha declarado con contundencia.

«En mi caso fue una excusa de mal pagador, no he sacado el entrelazado aún», ha reconocido. La presentadora lamenta que fue una gestión a nivel personal «pésima» porque tampoco le habían puesto en aviso: «Si realmente ya veían que no encajaba mi estilo con el programa o con lo que tú te habías imaginado que debía ser el programa, pues hombre hablemos y dime que tire para aquí o para allá, que me propusieran hacer algún cambio… No me habían dicho nada ni habíamos tenido ningún enganche o ninguna bronca o ningún día en que me hubiera plantado. Si es que iba todo bien«.

Laura Rosel ha estrenado un programa en La 2 Cat

Una entrevista que sirve para conocer la versión de una presentadora que confiaba poder acabar la temporada en uno de los programas de éxito del momento.