3Cat ha dado la bienvenida a Dulceida, quien será la presentadora de La gran cita. El lunes 20 de abril se estrenará un nuevo programa en la plataforma, lo que supondrá la conversión de la influencer en presentadora estrella de la televisión pública. Nunca la hemos visto en este papel y, menos aún, hablando catalán. En un video promocional, la hemos visto ponerse a prueba en el test más catalán. ¿Cuál es su palabra favorita en nuestro idioma? ¿A qué serie de TV3 se ha enganchado?

Ella pertenece a una generación que tenía sintonizado el Super3 a todas horas y, efectivamente, ha reconocido que sus dibujos preferidos de cuando era pequeña los veía en este canal. Doraemon la cautivó, por lo que ha dicho, pero también Candy: “Era muy fan del Club Super3”. ¿Una serie de la casa que la haya marcado? Dice que ha habido muchas, pero que siempre se quedaría con El cor de la ciutat. Y si hablamos de ficciones, podemos recordar que su vida podría haber cambiado mucho en caso de que hubiera cumplido su sueño de ser actriz: “Hice un casting para Laberint d’ombres y no me cogieron porque era un poco demasiado mayor”.

La influencer con más seguidores de Cataluña también ha revelado cuáles son sus canciones favoritas en nuestro idioma, Els teus ulls de Alfred García y Elefants de Oques Grasses: “Me encanta, no os separéis, por favor”.

También su comida favorita es tradicional de la cocina catalana, ya que ha dicho que podría comer escudella cada día. Y continuamos hablando de gastronomía, ya que sorprendentemente ha elegido “mandonguilles” como su palabra favorita en catalán.

La sèrie de TV3 que més ha marcat a la influencer | Instagram

Así será La gran cita, el primer programa de Dulceida en 3Cat

En La gran cita, 100 personas solteras llegarán a una masía para buscar pareja. La inteligencia artificial los ha dividido en 50 parejas ideales, al menos numéricamente, pero ellos no saben quién es su match. ¿La gracia? Ver si el robot realmente puede predecir cómo funciona la química que se cree en las citas que han preparado. El video promocional deja claro que se trata de una especie de segunda vida -más suave- de La isla de las tentaciones con besos en la piscina, citas desastrosas y también lágrimas.

Quina és la paraula preferida de Dulceida? Instagram

Dulceida ha dejado claro que este es un programa “brutal” y que “engancha”: “Hay mucha verdad, que nunca es una sola, diversidad y respeto”, ha promocionado. Dice estar orgullosa de trabajar con un equipo de los mejores que ha conocido y tratado: “¡Tenéis que verlo! Un programa donde me he sentido cómoda, relajada e incluso me veo bien”. Habrá que ver cuál es la respuesta de la audiencia.