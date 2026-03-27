Dulceida estará al frente de La gran cita, un dating multitudinario de 3Cat que se estrenará en la plataforma digital el próximo 20 de abril. La cadena pública catalana se arriesga con el fichaje de la abeja reina de las influencers, una reina de seguidores pero sin experiencia como presentadora. Creen que puede ser una buena idea que siga el camino de Laura Escanes, la otra creadora de contenido catalana que ha dado el paso a la televisión -¡y con gran éxito!-. Este gran formato de entretenimiento conecta con el público joven y combinará realidad, emoción y tecnología. La idea, preguntar si la inteligencia artificial puede predecir el amor de manera más precisa que la espontaneidad humana.

¿Y qué sabemos de este programa? Nos adelantan desde TV3 que esta será «una gran cita a ciegas» con 50 parejas «altamente compatibles«. La imagen de arranque será impactante, ya que han reunido a 100 personas para vivir la cita a ciegas más grande jamás vista en televisión. La cuestión es que un equipo experto en IA ha identificado 50 parejas altamente compatibles, pero los participantes no saben cuáles son estas parejas hasta un momento clave del programa. Se supone, pues, que ellos deberán ir manteniendo citas y, después, se descubrirá si la química que ha surgido ya la había previsto la IA o si, al contrario, las emociones humanas no pueden ser analizadas por una máquina.

¿Cuál será la mecánica de La gran cita?

A lo largo de 8 capítulos, los concursantes vivirán una experiencia que va mucho más allá de las citas tradicionales. Pasarán por tres fases decisivas: la formación de parejas, la evolución de las relaciones y la decisión final. Ya dejan claro que habrá «dinámicas sorpresa», citas rápidas, citas de sofá, encuentros con familias, secretos inesperados, una escapada de 48 horas… Y el esperado giro final, el que puede cambiarlo todo cuando descubran si la persona que han elegido es o no su pareja ideal según la IA.

En este punto, el experimento terminará con la gran decisión cuando las parejas deberán decidir si quieren continuar juntas una vez finalizado el programa. El público también sabrá qué parejas «inclusivas, diversas y reales» siguen juntas meses después, un punto añadido que recuerda a lo que hace La isla de las tentaciones.

Primera imagen de Dulceida en el rodaje de su programa en 3Cat

A través de un recorrido emocional intenso, los participantes vivirán citas, convivirán entre ellos, conocerán a familias y amigos, y afrontarán desafíos que pondrán a prueba sus convicciones y deseos.