Noche grande para Dulceida y 3Cat. La plataforma digital estrenará La gran cita, hoy mismo, una apuesta no exenta de críticas que convierte a la abeja reina de las influencers en presentadora por primera vez. La escucharemos en catalán en un formato muy ambicioso, el que reúne a 100 personas en una finca de lujo para protagonizar la cita a ciegas más grande que hemos visto nunca. La inteligencia artificial juega un gran papel, ya que ellos no saben que el robot los ha dividido en unas parejas perfectas -al menos, numéricamente-. ¿Irán de la mano la espontaneidad y la máquina? ¿O el amor no puede predecirse? La cadena pública ha organizado una gran première con alfombra roja en el Teatro Coliseum de Barcelona y desde El Món hemos querido entrar.

Hacía tiempo que perseguían a Dulceida para convertirla en un potencial atractivo de cara al público más joven. El experimento con Laura Escanes en La Travessa les ha funcionado muy bien y ahora la pregunta es si lograrán los mismos números con ella. De momento, la creadora de contenido más exitosa de los últimos años nos confiesa que ve mucho futuro en esta simbiosis: “Las influencers hemos venido para quedarnos en TV3”, nos asegura tajante en declaraciones exclusivas para El Món.

Dulceida, en su gran noche como presentadora de 3Cat | Instagram

Hay ganas ante un proyecto que promete, una curiosidad y expectación máxima que se ha traducido en un teatro icónico todo engalanado para ella. Hemos visto desfilar a otros personajes mediáticos de nuestro star-system como Núria Casas, BonbonReich, Berta Aroca, Carla Rubio y un grupo de presentadores de EVA. Todos muy atentos a las primeras palabras de quienes han participado: «Aquí todo es verdad y todo es real, hemos visto procesos de enamoramiento desde la amistad hasta el final, una muestra de cómo la gente vive las emociones y la gente puede aprender muchísimo, una experiencia inolvidable«, resumen algunos de los concursantes.

El Coliseum, preparado para la gran noche de Dulceida | J. N.

Dulceida, orgullosa de su papel como presentadora en 3Cat

Que le den este trabajo a ella y no a una presentadora o periodista ha generado ciertas acusaciones de intrusismo. Ella, sin embargo, ni caso: “Nosotros también somos comunicadores, al final. ¿Qué pasa, que si eres periodista no podrás diseñar ropa, por ejemplo? Claro que puedes. No se le deben cortar las alas a nadie”. De hecho, nos reconoce que le ha sorprendido gratamente verse tan cómoda en un papel que no había desarrollado nunca: “Iba con bastante miedo porque soy muy exigente conmigo misma y porque, sinceramente, soy mi peor hater. Creo que es la primera vez en la vida que me he visto bien haciendo algo nuevo, nunca me había dicho cosas tan bonitas a mí misma como ahora y estoy contenta”.

Natural, sin verse forzada ni guionizada, en el primer capítulo realmente ya se la ve como pez en el agua. Su punto fuerte, las conversaciones de tú a tú con los concursantes. Ella, que había rechazado algunas ofertas de trabajo antes porque no veía claro que lo pudiera hacer bien, sí que se vio motivada para hacer un dating como este.

Dulceida vive su gran noche en el preestreno del primer programa | 3Cat

En un momento con un montón de First Dates o La isla de las tentaciones… ¿hacía falta otro programa de citas? Dulceida tiene claro que sí, pero con un matiz importante: “Porque este no tiene absolutamente nada que ver con ningún otro dating que se haya hecho”. La mecánica es atractiva, el casting es “una barbaridad”, hay verdad, hay amor, mucha diversidad y sorpresas constantes: “Han abierto sus corazones y hay mucho respeto, lo que no es común en otros programas de citas”. De hecho, la presentadora nos deja un comentario que refuerza esta idea de que es un formato más respetuoso: “Si mi hija ahora tuviera 19 años, me gustaría que viera este programa porque vería respeto, diversidad, sin toxicidad ni gritos”.

La influencer nos reconoce que tenía “muchas ganas” de hacer algo en TV3 porque “es casa”. Que le den la oportunidad de hacerlo en catalán también le gusta: “Me lo está diciendo un montón de gente de otros países, que se pondrán el programa con subtítulos y que tienen ganas de aprender catalán”. No sabe si este trabajo le ayudará a cambiar la percepción que mucha gente tiene de ella, de la típica creadora de contenido que se vende a hablar en castellano para ganar más dinero. Ahora bien, tampoco le importa: “Al final, lo que quiero es que mi gente y aquellos que entienden de televisión me den un buen feedback”.

La première de esta noche era digna de estrella, un gran formato que llega al catálogo de 3Cat como una de las novedades más destacadas del año. A Dulceida no le tiembla la voz cuando confiesa, ante nuestro micrófono, que este programa “lo va a petar”: “Las historias son espectaculares, engancha y emociona. Sé que gustará muchísimo, sé que lo va a petar”. No le ha sido fácil encajar las grabaciones del programa en su agenda, llena de proyectos, con una niña pequeña, unos premios que organizar… y una bronquitis que casi la deja sin voz justo antes de la gran final: “Ha sido duro, he llorado y he sufrido porque creía que no llegaría y que no podría hacerme los guiones míos… pero ha valido la pena”.

Algunas de las imágenes de la gran fiesta que han organizado en el centro de Barcelona | 3Cat

El photocall se ha llenado de influencers | J. N.

Dulceida se despide con una confesión, que ella no se atrevería a participar en un programa como este porque es mucho más vergonzosa de lo que la gente cree. Y quizá esta no sea la mejor publicidad para su dating, pero de candidatos más extrovertidos no les han faltado así que el poder de convocatoria ha funcionado. 3Cat confía en la creadora de contenido con más seguidores de España para ponerla al frente de un gran formato, un proyecto que busca la gloria y que puede hacerles tocar el cielo.