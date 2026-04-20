Nit grossa per a Dulceida i 3Cat. La plataforma digital estrenarà La gran cita, avui mateix, una aposta no exempta de crítiques que converteix l’abella reina de les influencers en presentadora per primera vegada. La sentirem en català en un format molt ambiciós, el que reuneix 100 persones en una finca de luxe perquè protagonitzin la cita a cegues més gran que hem vist mai. La intel·ligència artificial hi juga un gran paper, ja que ells no saben que el robot els ha dividit en unes parelles perfectes -almenys, numèricament-. L’espontaneïtat i la màquina aniran de la mà? O l’amor no pot predir-se? La cadena pública ha organitzat una gran première amb catifa vermella al Teatre Coliseum de Barcelona i des d’El Món hi hem volgut entrar.
Feia temps que perseguien Dulceida per convertir-la en un potencial atractiu de cara al públic més jove. L’experiment amb Laura Escanes a La Travessa els ha funcionat molt i ara la pregunta és si aconseguiran els mateixos números amb ella. De moment, la creadora de contingut més exitosa dels últims anys ens confessa que hi veu molt de futur a aquesta simbiosi: “Les influencers hem vingut per quedar-nos a TV3”, ens assegura taxativa en declaracions exclusives per a El Món.
Hi ha ganes davant d’un projecte que promet, una curiositat i expectació màxima que s’ha vist traduït en un teatre icònic tot engalonat per a ella. Hi hem vist desfilar altres personatges mediàtics del nostre star-system com Núria Casas, BonbonReich, Berta Aroca, Carla Rubio i un gruix de presentadors d’EVA. Tots ben atents a les primeres paraules dels qui hi han participat: “Aquí tot és veritat i tot és real, hi hem vist processos d’enamorament des de l’amistat fins al final, una mostra de com la gent viu les emocions i la gent pot aprendre moltíssim, una experiència inoblidable“, resumeixen uns quants dels concursants.
Dulceida, orgullosa del seu paper com a presentadora a 3Cat
Que li donin aquesta feina a ella i no a una presentadora o periodista ha generat certes acusacions d’intrusisme. Ella, però, ni cas: “Nosaltres també som comunicadors, al final. Què passa, que si ets periodista no podràs dissenyar roba, per exemple? És clar que pots. No se l’han de tallar les ales a ningú”. De fet, ens reconeix que li ha sorprès gratament veure’s tan còmoda en un paper que no havia desenvolupat mai: “Anava amb bastant por perquè soc molt exigent amb mi mateixa i perquè, sincerament, soc la meva pitjor hater. Crec que és el primer cop a la vida que m’he vist bé fent una cosa nova, mai m’havia dit coses tan maques a mi mateixa com ara i estic contenta”.
Natural, sense veure’s forçada ni guionitzada, en el primer capítol realment ja se la veu com peix a l’aigua. El seu punt fort, les converses de tu a tu amb els concursants. Ella, que havia rebutjat algunes ofertes de feina abans perquè no veia clar que ho pogués fer bé, sí que va veure’s motivada per fer un dating com aquest.
En un moment amb un munt de First Dates o La isla de las tentaciones… calia un altre programa de cites? Dulceida té clar que sí, però amb un matís important: “Perquè aquest no té absolutament res a veure amb cap altre dating que s’hagi fet”. La mecànica és atractiva, el càsting és “una barbaritat”, hi ha veritat, hi ha amor, molta diversitat i sorpreses constants: “Han obert els seus cors i hi ha molt de respecte, el que no és comú als altres programes de cites”. De fet, la presentadora ens deixa anar un comentari que reforça aquesta idea que és un format més respectuós: “Si la meva filla ara tingués 19 anys, m’agradaria que veiés aquest programa perquè hi veuria respecte, diversitat, sense toxicitat ni crits”.
La influencer ens reconeix que tenia “moltes ganes” de fer alguna cosa a TV3 perquè “és casa”. Que li donin l’oportunitat de fer-ho en català també li agrada: “M’ho està dient un munt de gent d’altres països, que es posaran el programa amb subtítols i que tenen ganes d’aprendre català”. No sap si aquesta feina l’ajudarà a canviar la percepció que molta gent té d’ella, de la típica creadora de contingut que es ven a parlar en castellà per guanyar més diners. Ara bé, tampoc no li importa: “Al final, el que vull és que la meva gent i aquells que entenen de televisió em donin un bon feedback”.
La première d’aquest vespre era digna d’estrella, un gran format que arriba al catàleg de 3Cat com una de les novetats més destacades de l’any. A Dulceida no li tremola la veu quan confessa, davant del nostre micròfon, que aquest programa “ho petarà”: “Les històries són espectaculars, enganxa i emociona. Sé que agradarà moltíssim, sé que ho petarà”. No li ha estat fàcil encaixar les gravacions del programa en la seva agenda, plena de projectes, amb una nena petita, uns premis a organitzar… i una bronquitis que gairebé la deixa sense veu tot just abans de la gran final: “Ha estat dur, he plorat i he patit perquè creia que no arribaria i que no podria fer-me els guions meus… però ha valgut la pena”.
Dulceida s’acomiada amb una confessió, que ella no s’atreviria a participar en un programa com aquest perquè és molt més vergonyosa del que la gent es creu. I potser aquesta no és la millor publicitat per al seu dating, però de candidats més extravertits no els han faltat així que el poder de convocatòria ha funcionat. 3Cat confia en la creadora de contingut amb més seguidors d’Espanya per posar-la al capdavant d’un gran format, un projecte que busca la glòria i que pot fer-los tocar el cel.