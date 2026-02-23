Dulceida i Alba Paul se separaran durant tres mesos perquè la influencer gironina ha acceptat l’oferta de Telecinco per concursar a la pròxima edició de Supervivientes. Tenint en compte que el graven a una illa deserta d’Hondures, aquesta serà una experiència molt dura per a ella en la que vol tornar a convertir-se en guanyadora després del seu triomf a Pekín Exprés. La parella té un bebè d’un any i mig, així que la gestió del dia a dia es complica per a Dulceida. Ara, pocs dies després de filtrar-se la notícia, s’ha sincerat sobre el tema en un preguntes i respostes que ha compartit al perfil d’Instagram. En una captura hilarant, ha deixat clar que plorarà, que demanà ajuda i que està “fatal”.
“Estic molt nerviosa i molt feliç per ella, també, ja que sé que complirà un somni. Li agraden molt aquest tipus d’aventures, li havien proposat fer-ho altres anys i no podia per projectes personals o professionals. Ara és el moment perquè volem ampliar la família i amb dos nens no la deixo marxar. Sé que ho farà genial i la trobarem massa a faltar“, ha explicat.
No han estat uns últims mesos per a Dulceida, tampoc, així que aquest canvi en la seva rutina tornarà a forçar-la a adaptar-se sobre la marxa: “Estic feliç i agraïda sempre, però sent sincera fa mesos que estic molt atabalada“. En l’escrit que ha compartit amb els seus seguidors, la catalana confessa que ha patit “molta ansietat” i que s’ha “aprimat molt” per culpa de l’estrès que li ha generat la feina: “Els Premis Ídolo van ser molt difícil d’organitzar. Vaig compaginar-ho amb la meva feina diària, les gravacions de La gran cita i, òbviament, amb la maternitat. Va ser molt difícil per a mi en tots els aspectes, sobretot sentir que no puc amb tot o que no puc estar tot el que m’agradaria amb la meva petita“.
Sí que va poder descansar una mica al Nadal, diu, però tornar a la feina ha estat “complicat” i la cosa no fa pinta qu es calmi aviat: “Com que l’Alba marxa i ens traslladem, tenim 67393929 fonts oberts cada dia. Sabeu la típic frase de mare de són les deu de la nit i no m’he assegut en tot el dia? Doncs ara la dic molt“. De fet, aquesta mateixa setmana haurien de començar a viure a la nova casa encara que no té del tot clar si podrà arribar a fer-ho. Una confessió sobre un tema totalment diferent? Quan ha deixat caure que podria haver-hi “reboda” aviat perquè té el telèfon ple de fotos d’inspiració.
Què ha explicat Dulceida sobre la seva vida amb la filla?
En aquest atac de transparència, Dulceida també ha donat detalls sobre la seva maternitat. En aquest sentit, ha fet gràcia que comparteixi que la petita Aria cada vegada parla més: “Pràcticament sap dir totes les paraules, ara”. Diu que és un lloro i que parla “molt”: “Ja comença a dir alguna frase completa i a cantar les seves cançons preferides”, ha dit la mami orgullosa.
No tot és de color de rosa, ja que han patit després de la regressió de la son que experimenten quan tenen un any: “Ara dorm de meravella! Hem viscut uns mesos molt dolents amb molts despertars i estàvem KO“. Van decidir fer un curs de son perquè aprengués a dormir soleta i a saber gestionar els despertars i confessa que ha estat “duret”, sobretot per a l’Alba perquè ella alguns dies no hi era: “Ara dorm sola, no té cap despertar (encara al·lucino amb això) i si el té, s’adorm super ràpid ella sola. Acostuma a dormir de 20:30 a 8:30h el meu pollet”.
Els fans de la parella estaran contents, ara que han pogut saber més detalls sobre elles i el seu dia a dia.