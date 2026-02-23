Dulceida y Alba Paul se separarán durante tres meses porque la influencer gerundense ha aceptado la oferta de Telecinco para concursar en la próxima edición de Supervivientes. Teniendo en cuenta que lo graban en una isla desierta de Honduras, esta será una experiencia muy dura para ella en la que quiere volver a convertirse en ganadora después de su triunfo en Pekín Exprés. La pareja tiene un bebé de un año y medio, así que la gestión del día a día se complica para Dulceida. Ahora, pocos días después de filtrarse la noticia, se ha sincerado sobre el tema en un preguntas y respuestas que ha compartido en el perfil de Instagram. En una captura hilarante, ha dejado claro que llorará, que pedirá ayuda y que está «fatal».

«Estoy muy nerviosa y muy feliz por ella, también, ya que sé que cumplirá un sueño. Le gustan mucho este tipo de aventuras, le habían propuesto hacerlo otros años y no podía por proyectos personales o profesionales. Ahora es el momento porque queremos ampliar la familia y con dos niños no la dejo irse. Sé que lo hará genial y la echaremos mucho de menos«, ha explicado.

La influencer se sincera sobre los meses sin su pareja | Instagram

No serán unos meses fáciles para Dulceida | Instagram

No han sido unos últimos meses para Dulceida, tampoco, así que este cambio en su rutina volverá a forzarla a adaptarse sobre la marcha: «Estoy feliz y agradecida siempre, pero siendo sincera hace meses que estoy muy agobiada«. En el escrito que ha compartido con sus seguidores, la catalana confiesa que ha sufrido «mucha ansiedad» y que se ha «adelgazado mucho» por culpa del estrés que le ha generado el trabajo: «Los Premios Ídolo fueron muy difíciles de organizar. Lo compaginé con mi trabajo diario, las grabaciones de La gran cita y, obviamente, con la maternidad. Fue muy difícil para mí en todos los aspectos, sobre todo sentir que no puedo con todo o que no puedo estar todo lo que me gustaría con mi pequeña«.

Sí que pudo descansar un poco en Navidad, dice, pero volver al trabajo ha sido «complicado» y la cosa no parece que se calme pronto: «Como Alba se va y nos trasladamos, tenemos 67393929 frentes abiertos cada día. ¿Sabéis la típica frase de madre de son las diez de la noche y no me he sentado en todo el día? Pues ahora la digo mucho«. De hecho, esta misma semana deberían empezar a vivir en la nueva casa aunque no tiene del todo claro si podrá llegar a hacerlo. ¿Una confesión sobre un tema totalmente diferente? Cuando ha dejado caer que podría haber «reboda» pronto porque tiene el teléfono lleno de fotos de inspiración.

La barcelonesa, muy sincera sobre el mal momento que ha vivido | Instagram

¿Qué ha explicado Dulceida sobre su vida con la hija?

En este ataque de transparencia, Dulceida también ha dado detalles sobre su maternidad. En este sentido, ha hecho gracia que comparta que la pequeña Aria cada vez habla más: «Prácticamente sabe decir todas las palabras, ahora». Dice que es un loro y que habla «mucho»: «Ya empieza a decir alguna frase completa y a cantar sus canciones favoritas», ha dicho la mamá orgullosa.

No todo es de color de rosa, ya que han sufrido después de la regresión del sueño que experimentan cuando tienen un año: «¡Ahora duerme de maravilla! Hemos vivido unos meses muy malos con muchos despertares y estábamos KO«. Decidieron hacer un curso de sueño para que aprendiera a dormir sola y a saber gestionar los despertares y confiesa que ha sido «duro», sobre todo para Alba porque ella algunos días no estaba: «Ahora duerme sola, no tiene ningún despertar (todavía alucino con esto) y si lo tiene, se duerme súper rápido ella sola. Acostumbra a dormir de 20:30 a 8:30h mi pollito».

Dulceida habla de la montaña rusa que ha vivido con el sueño de la hija | Instagram

Los fans de Dulceida, muy contentos al saber más detalles de la hija | Instagram

Los fans de la pareja estarán contentos, ahora que han podido saber más detalles sobre ellas y su día a día.