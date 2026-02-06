Laura Madrueño no continuará presentando Supervivientes desde Honduras como lo había hecho las últimas cinco ediciones. El anuncio de este cambio ha sido de lo más sorprendente, ya que la chica había gustado mucho y todas las críticas que recibía de los telespectadores eran muy positivas. El encargado de anunciarlo ha sido la productora que gestiona el concurso de aventuras en Telecinco, quien rápidamente ha revelado quién será su sustituta cuando comience la nueva edición.

Sorprendentemente, ahora la presentadora que acompañará a los famosos desde la isla desierta será María Lamela. La periodista gallega, que trabajó como reportera de los informativos de Telecinco durante un tiempo, también formó parte del equipo de Crónica Cuatro antes de irse a Atresmedia para incorporarse a Más vale tarde, donde llegó a copresentar el programa en verano.

Su cara no es tan reconocida como la de sus predecesoras en este espacio, pero ella tiene una experiencia relativamente similar porque presentó Salvaxe en la Televisión de Galicia. Aquel era un programa de aventuras en el que 18 concursantes tenían que luchar por mejorar sus condiciones de vida mientras estaban rodeados de naturaleza, así que se trata de un formato con cierta similitud a este que conducirá ahora.

Laura Madrueño dejará de presentar Supervivientes | Telecinco

¿Y qué hará ahora Laura Madrueño sin Supervivientes?

Ahora la pregunta es qué hará Telecinco con Laura Madrueño. Ya se había especulado con el final de esta etapa, ya que ella misma había reconocido en alguna ocasión que le resultaba “muy sacrificado” estar tanto tiempo fuera de casa porque suponen tres meses non stop de grabación en Honduras. Pero ahora que lo ha dejado atrás, ¿de qué trabajará?

Ella, que antes de esta experiencia en Supervivientes estaba presentando El Tiempo, podría volver a ese puesto de trabajo pero quizás sería extraño hacer un cambio tan impactante después de haber probado cómo funcionan los reality. De momento, la cadena no ha especificado cuál será su futuro proyecto así que tendremos que esperar para saber qué hará.

María Lamela deja La Sexta para presentar Supervivientes | Atresmedia

De momento, lo único que se sabe es que actualmente se encuentra en las Islas Maldivas porque está grabando un programa con Jesús Calleja. En un story que ha publicado en Instagram, se la ve muy contenta en una aventura televisiva que está compartiendo con Lorena Castell y Montoya: “Qué ganas de que veáis todo lo que está pasando sobre y bajo el agua con mis dos nuevos pececitos”. Sobre su futuro, pero, ni mu.