El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Laura Madrueño marxa de ‘Supervivientes’ per sorpresa i ja té substituta
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
06/02/2026 16:42

Laura Madrueño no continuarà presentant Supervivientes des d’Hondures com havia fet les últimes cinc edicions. L’anunci d’aquest canvi ha estat d’allò més sorprenent, ja que la noia havia agradat molt i totes les crítiques que rebia dels teleespectadors eren molt positives. L’encarregat d’anunciar-ho ha estat la productora que gestiona el concurs d’aventures a Telecinco, qui ràpidament ha tret a la llum qui serà la seva substituta quan comenci la nova edició.

Et pot interessar

Sorprenentment, ara la presentadora que acompanyarà els famosos des de l’illa deserta serà María Lamela. La periodista gallega, que va treballar com a reportera dels informatius de Telecinco durant un temps, també va formar part de l’equip de Crónica Cuatro abans de marxar a Atresmedia per incorporar-se a Más vale tarde, on va arribar a copresentar el programa a l’estiu.

La seva cara no és tan reconeguda com la de les seves predecessores en aquest espai, però ella té una experiència relativament similar perquè va presentar Salvaxe a la Televisión de Galicia. Aquell era un programa d’aventures en què 18 concursants havien de lluitar per millorar les seves condicions de vida mentre estaven envoltats de natura, així que es tracta d’un format amb certa similitud a aquest que conduirà ara.

Laura Madrueño serà la presentadora de 'Supervivientes All Stars 2' | Telecinco
Laura Madrueño deixarà de presentar Supervivientes | Telecinco

I què farà ara Laura Madrueño sense Supervivientes?

Ara la pregunta és què farà Telecinco amb Laura Madrueño. Ja s’havia especulat amb el final d’aquesta etapa, ja que ella mateixa havia reconegut en alguna ocasió que li resultava “molt sacrificat” estar tant de temps fora de casa perquè suposen tres mesos non stop de gravació a Hondures. Però i ara que ho ha deixat enrere, de què treballarà? 

Ella, que abans d’aquesta experiència a Supervivientes estava presentant El Temps, podria tornar a aquest lloc de feina però potser seria estrany fer un canvi tan impactant després d’haver tastat com funcionen els reality. De moment, la cadena no ha especificat quin serà el seu futur projecte així que haurem d’esperar per saber què farà.

María Lamela deixa La Sexta per presentar Supervivientes - Atresmedia
María Lamela deixa La Sexta per presentar Supervivientes | Atresmedia

De moment, l’única cosa que se sap és que actualment es troba a les Illes Maldives perquè està gravant un programa amb Jesús Calleja. En un story que ha publicat a Instagram, se la veu molt contenta en una aventura televisiva que està compartint amb Lorena Castell i Montoya: “Quines ganes que veieu tot el que està passant a sobre i a sota de l’aigua amb els meus nous dos peixets”. Sobre el seu futur, però, ni mu.

Supervivientes

Més notícies
Notícia: Carlos Alba, a urgències per un ensurt després de &#8216;Supervivientes&#8217;
Comparteix
El concursant ha compartit amb els seus seguidors com ha acabat el seu braç després d'un contratemps
Notícia: En què es gastarà Rubén Torres els diners del premi de &#8216;Supervivientes&#8217;?
Comparteix
El guanyador d'aquesta última edició del concurs de Telecinco té clar en què invertirà els 50.000 €
Notícia: Indignació màxima contra &#8216;Supervivientes&#8217; en la gran final: &#8220;&#8216;Tongo'&#8221;
Comparteix
La gran majoria dels teleespectadors han carregat contra el programa de Telecinco perquè no veuen just que la Miri hagi quedat en tercera posició
Notícia: Un atac de pànic espatlla l&#8217;última gala de ‘Supervivientes’: “És inhumà”
Comparteix
El concurs ha seleccionat els tres finalistes en una gala que ha tingut ansietat i por

Comparteix

Icona de pantalla completa