Laura Madrueño no continuarà presentant Supervivientes des d’Hondures com havia fet les últimes cinc edicions. L’anunci d’aquest canvi ha estat d’allò més sorprenent, ja que la noia havia agradat molt i totes les crítiques que rebia dels teleespectadors eren molt positives. L’encarregat d’anunciar-ho ha estat la productora que gestiona el concurs d’aventures a Telecinco, qui ràpidament ha tret a la llum qui serà la seva substituta quan comenci la nova edició.
Sorprenentment, ara la presentadora que acompanyarà els famosos des de l’illa deserta serà María Lamela. La periodista gallega, que va treballar com a reportera dels informatius de Telecinco durant un temps, també va formar part de l’equip de Crónica Cuatro abans de marxar a Atresmedia per incorporar-se a Más vale tarde, on va arribar a copresentar el programa a l’estiu.
La seva cara no és tan reconeguda com la de les seves predecessores en aquest espai, però ella té una experiència relativament similar perquè va presentar Salvaxe a la Televisión de Galicia. Aquell era un programa d’aventures en què 18 concursants havien de lluitar per millorar les seves condicions de vida mentre estaven envoltats de natura, així que es tracta d’un format amb certa similitud a aquest que conduirà ara.
I què farà ara Laura Madrueño sense Supervivientes?
Ara la pregunta és què farà Telecinco amb Laura Madrueño. Ja s’havia especulat amb el final d’aquesta etapa, ja que ella mateixa havia reconegut en alguna ocasió que li resultava “molt sacrificat” estar tant de temps fora de casa perquè suposen tres mesos non stop de gravació a Hondures. Però i ara que ho ha deixat enrere, de què treballarà?
Ella, que abans d’aquesta experiència a Supervivientes estava presentant El Temps, podria tornar a aquest lloc de feina però potser seria estrany fer un canvi tan impactant després d’haver tastat com funcionen els reality. De moment, la cadena no ha especificat quin serà el seu futur projecte així que haurem d’esperar per saber què farà.
De moment, l’única cosa que se sap és que actualment es troba a les Illes Maldives perquè està gravant un programa amb Jesús Calleja. En un story que ha publicat a Instagram, se la veu molt contenta en una aventura televisiva que està compartint amb Lorena Castell i Montoya: “Quines ganes que veieu tot el que està passant a sobre i a sota de l’aigua amb els meus nous dos peixets”. Sobre el seu futur, però, ni mu.