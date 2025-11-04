En què es gastarà Rubén Torres els diners del premi de ‘Supervivientes’?

Rubén Torres ha estat el guanyador de l’última edició de Supervivientes, un triomf merescut -encara que molts creuen que no del tot- que li ha servit per guanyar 50.000 € de premi. En aquesta ocasió, els famosos que hi participaven ja havien estat concursants abans i el guany no ha estat tan alt com en altres ocasions. No obstant això, sempre genera curiositat saber en què es gastarà aquests diners extres. Els invertirà? Tampoc no és una quantitat tan alta per poder comprar-se un pis o res per l’estil, però sembla ajuda tenir aquesta injecció econòmica al banc.
Cal recordar que el Rubén treballava de bomber a Badalona, abans de sumar-se a aquesta aventura televisiva i extrema en la qual Telecinco els porta fins a una illa deserta d’Hondures. Allà, sense cap comoditat ni pràcticament menjar, se les han d’apanyar per pescar i fer foc per poder cuinar mínimament. Ara que ha tornat, està contenta perquè ha entrat al cos de bombers una altra vegada: “Avui he tornat a treballar i la veritat és que ho trobava molt a faltar”, ha escrit en un story que ha compartit a Instagram. De fet, ell ja havia dit que és una feina molt vocacional que faria “fins i tot gratis”: “Encara que em toqués la loteria, continua treballant de bomber perquè és un somni que he complert i que gaudeixo cada dia”.
Però tornem al tema dels diners. En primer lloc, ja és destacable que torni a treballar perquè això indica que el que ha guanyat no és suficient per retirar-se. D’acord, fins aquí semblava lògic. I què farà amb els 50.000 €? Davant les càmeres de Mediaset, ha agraït el suport de l’audiència que l’ha convertit en guanyador i ha reconegut que ha gaudit “molt” d’aquesta experiència. La revista Semana ha volgut saber, més concretament, el tema dels diners. Com es gastarà el xec? Ja ho té decidit? Doncs això sembla.
Quins plans té Rubén Torres ara que ha acabat Supervivientes?
Rubén Torres ha reconegut que té “bastant” clar quina serà la primera despesa que farà amb aquesta quantitat que ha ingressat: “El primer que faré serà regalar-li un viatge a la meva parella. S’ho mereix per tot el suport que m’ha donat i per la manera com m’ha defensat cada setmana a plató. Vull fer una escapada bonica amb ella, d’aquelles que no s’obliden“. Però no serà tot. A més a més, també ha dit que gastarà part d’aquests diners en organitzar una gran festa amb la família i els amics.
I el que li sobri? Doncs aprofitarà per col·laborar amb les protectores d’animals a les que ja ajuda habitualment. I, al final, deixarà la resta en una guardiola perquè vol “estalviar” per poder comprar-se un piset: “Em costa molt estalviar, així que aquesta empenta farà que tingui una mica més a prop aquest somni“.
De moment, ha tornat a la feina i no sabem quan el tornarem a veure pels platós. Diu que li “encantaria” poder continuar vinculat al mitjà, ja que s’ho passa molt bé a televisió i creu que encara podria “aportar” moltes més coses. Si li tornen a oferir participar en un reality, té clar que diria que sí. A veure si torna a caure-li alguna oferta similar.