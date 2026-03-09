Supervivientes ha començat fa pocs dies, però està sent un inici històric perquè mai no havíem vist tantíssima discussió des del primer minut. El grup de concursants que han triat està molt ben fet, un càsting que prometia deixar moments molt comentats… i això és el que està passant. De fet, no han passat ni tan sols 72 hores des que aterressin a Hondures i ja hi ha hagut un primer robatori de menjar entre ells. Les traïcions han arribat aviat, en aquesta ocasió: “Però quina barra que tens“, “Ets el pitjor“, “Pocavergonya” o “Jeta” són només alguns dels molts atacs que ha rebut el famós que ha pres el menjar als companys. Anem a pams.
L’audiència els acompanya, tenint en compte que l’estrena ha estat molt bona i que els conflictes entre els concursants estan enganxant. A Espanya, han liderat amb contundència amb bones xifres encara que la tendència sembla anar una mica a la baixa respecte a altres edicions que havien fet rècord. En aquestes primeres hores, ja hem pogut veure els famosos salts des de l’helicòpter, les proves físiques i unes nominacions que han generat molts mal rotllos entre ells.
Un robatori de menjar que ha fet enfadar els concursants de Supervivientes
Les esbroncades han arribat molt abans que altres anys, de la mateixa manera que també ha sorprès que facin foc tan aviat o que hi hagi un robatori de menjar quan encara haurien de tenir forces. Aquesta ha estat, segurament, una de les primeres polèmiques de l’edició. La cosa és que ha desaparegut una llauna de menjar de les provisions del grup, una traïció que ha provocat sospites i discussions entre els participants.
Ràpidament, han acusat directament un d’ells com el principal sospitós. Ens referim a Álex Ghita, un influencer i entrenador personal que els ha fet enfadar quan ha acabat reconeixent que havia estat ell qui els havia pres el menjar que havien de compartir. És habitual que algú robi menjar, però no quan fa tan poc que han començat l’aventura. Quan l’organització del programa s’ha adonat que faltava una llauna de menjar, ha pressionat a tots i ell ha acabat dient que n’era el responsable.
Aquest gest està totalment prohibit, evidentment, però ha intentat justificar-se: “No l’he robat del baul on guardem totes les provisions, sinó que una s’havia quedat fora… i, en lloc d’avisar que havia passat, va guardar-se-la i se la va menjar més tard. Quan els altres ho han sabut, s’han posat les mans al cap i han començat a insultar-lo per haver estat tan egoista. Allà tots passen gana, així que atipar-se a costa dels altres no és maco: “Ets el pitjor concursant i ho has demostrat. Has trencat la confiança del grup“, li ha dit el Gerard.
Han exigit que els demanés perdó per la seva actitud, però ell no ha mostrat cap mena de penediment. Simplement ha dit que havia acabat “frustrat” d’una prova i que havia actuat “impulsivament” “per culpa de l’ansietat i la gana“.
Un triangle amorós de La Isla de las tentaciones aterra a Hondures
Com ja van fer en altres edicions, en aquest cas l’organització del concurs també ha volgut aprofitar la tirada de La isla de las tentaciones. A l’última edició, l’Almudena i el Darío van acabar trencant després d’onze anys perquè ella va deixar-se captivar pel Borja. Doncs bé, en aquesta aventura a Hondures haurà de conviure amb un… i l’altre. Com no podia ser d’una altra manera, la trobada entre els tres ha generat una discussió fortíssima i s’han fet diversos retrets sobre la ruptura.
Ara, l’Almudena ha de decidir quin dels dos vol que continuï a Supervivientes com a participant oficial. El que no ha agradat als teleespectadors és que hagin repetit aquesta mecànica, sobretot perquè d’aquesta manera acaba sent més un reality o dating que un concurs de supervivència.
De moment, sembla que l’edició ha començat forta. Que l’audiència s’estigui queixant no és bon senyal, però allà continuen enganxats i amb ganes de veure com evoluciona tot.