Marta Hernández, nutricionista: «El musgo marino és molt interessant, però les persones amb afectacions de tiroides han de consultar l’especialista»

Mantenir una relació equilibrada amb el menjar s’ha convertit en el gran cavall de batalla de la nostra rutina diària. Obrir la nevera per aburriments o patir pics d’ansietat a mitja tarda són situacions que sabotegen qualsevol intent de cuidar-se.
Trobar un aliat natural que ajudi a calmar aquesta sensació constant d’estómac buit no sempre és una tasca senzilla. (A nosaltres també ens costava creure que la solució estigués al fons de l’oceà). No obstant això, les xarxes socials acaben de posar el foc sobre un ingredient marí que promet canviar les regles del juego.
El fenomen viral que arriba des de l’oceà
Les tendències de benestar en plataformes com TikTok e Instagram es mouen a una velocitat de vertigen, però poques aconsegueixen el suport dels experts. L’últim gran descobriment de la comunitat fit és el musgo marino, un alga vermella que està transformant el sector dels suplements nutricionals.
Celebritats de la talla de Kim Kardashian o Hailey Bieber ja han incorporat aquest ingredient als seus batuts diaris, deslligant una autèntica febre global. La raó d’aquest èxit massiu no és una simple qüestió de moda, sino la seva sorprenent capacitat per actuar sobre el mecanisme de la gana.
Aquesta planta aquàtica, el nom científic de la qual és Chondrus crispus, creix principalment a les costes atlàntiques d’Europa i Amèrica del Nord. Tot i que les comunitats tradicionals porten segles utilitzant les seves propietats, la ciència actual comença a confirmar el que molts ja noten en el seu propi cos.
L’escut definitiu contra la gana constant
El veritable superpoder del musgo marino resideix en la seva composició interna i en com reacciona en entrar en contacte amb el nostre sistema digestiu. Aquest vegetal és extraordinàriament ric en fibra soluble, un element crucial per regular el trànsit i l’absorció de nutrients.
En ingerir aquest suplement, la fibra es barreja amb els sucs gàstrics i es transforma en una espècie de gel espès dins de l’estómac. Aquest procés retarda de forma natural el buidatge estomacal, enviant senyals directes de sacietat al nostre cervell durant moltes més hores.
El musgo marino no crema greix per art de màgia. La seva verdadera funció és ajudar-te a espaiar els àpats i evitar el picoteig compulsiu entre hores, facilitant el dèficit calòric de forma orgànica.
A més del seu potent efecte saciant, aquest ingredient destaca per un perfil nutricional que deixa en evidència a altres suplements del mercat. Es calcula que el musgo marino aporta prop de 92 dels 102 minerals essencials que el cos humà necessita per funcionar correctament.
Un sandvitx de nutrients per al teu metabolisme
Les revistes de salut més prestigioses del món ja analitzen els beneficis perifèrics d’aquest superaliment que va molt més enllà de la bàscula. Entre els seus components estrella destaca el iode, un mineral fonamental per al correcte funcionament de la glàndula tiroide, encarregada de regular el metabolisme energètic.
Una cullerada d’aquest gel aporta també dosis significatives de magnesi, potassi, calci i ferro, elements vitals per mantenir l’energia diària i combatre el cansament. En millorar la densitat de nutrients en l’organisme, els antuixos relacionats amb dèficits nutricionals ocults disminueixen dràsticament.
El benefici estrella per a qui busca millorar la seva composició corporal és l’estabilització dels nivells de glucosa a la sang. Evitar les pujades i baixades brasques de sucre és l’única estratègia real per erradicar aquests atacs de sobte de desig pels aliments dolços.
Sabies que la teva pell també nota els efectes?
Els experts en dermatologia i salut intestinal han descobert una connexió fascinant en les persones que consumeixen aquest extracte marí de forma habitual. Al ser una font natural de sucres prebiòtics, aquest compost alimenta els bacteris beneficiosos de la nostra microbiota intestinal.
Un intestí sa es tradueix de manera immediata en una digestió molt més lleugera, menys inflamació abdominal i una absorció òptima dels aliments. (Bàsicament, et sentiràs molt menys hichada després de menjar).
Per si fos poc, el seu alt contingut en sofre i compostos antioxidants estimula la producció de col·lagen des de l’interior. Això significa que mentre treballes en el control del teu apetit, estàs regalant a la teva pell un extra de elasticitat i lluminositat que notaràs en mirar-te al mirall.
Com introduir-lo a la teva rutina de forma segura
El format més popular i versàtil que triumfa al mercat actual és el gel de musgo marino, el qual manca d’un sabor intens i s’integra perfectament. Pots afegir una o dues cullerades directament als teus sucs del matí, cremes de verdures o fins i tot al cafè diari.
Per a aquells que busquen la màxima comoditat en el seu dia a dia, les botigues de nutrició ja ofereixen alternatives en forma de càpsules o gominoles. Aquesta opció permet controlar la dosificació exacta sense alterar el sabor de cap dels teus àpats principals.
No obstant això, la moderació és la regla d’or quan parlem d’introduir un ingredient tan potent en la nostra alimentació. A causa de la seva altíssima concentració de iode, un consum excessiu o descontrolat podria alterar l’equilibri de la tiroide i provocar l’efecte contrari al desitjat.
El moment de prendre el control és ara
El mercat dels suplements naturals se satura amb promeses buides, però el musgo marino pfereix una base sòlida recolzada per l’experiència de milers d’usuaris. Regular la gana no consisteix a passar gana, sinó a donar-li al cos les eines necessàries per sentir-se plenament saciat.
Les existències de les marques d’alta qualitat se solen esgotar amb rapidesa cada vegada que un vídeo es torna viral a les plataformes digitals. No esperis que l’ansietat pel menjar arruïni els teus objectius de benestar i salut per a aquest estiu.
Vas a continuar patint el control de la gana o vas a provar el secret més ben guardat de l’oceà?