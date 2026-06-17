Aurelio Rojas, cardiòleg: «L’ou conté colina, un element que el cervell necessita cada dia per funcionar bé»

Durant dècades, hem viscut sota un estricte dictat nutricional: l’ou és bo, però el rovell és l’enemic. Ens han fet creure que aquest petit cercle daurat és una bomba de rellotgeria per a les nostres artèries. (Sí, nosaltres també hem passat anys separant clares a l’esmorzar mentre sentíem que fèiem el que tocava).
Però la ciència acaba de fer un gir de 180 graus. El prestigiós cardiòleg Aurelio Rojas ha sentenciat el que molts especialistes començaven a sospitar: descartar el rovell no només és innecessari, sinó que és un error estratègic per a la teva salut cerebral. Estem llençant a les escombraries el combustible més eficient per a les nostres neurones.
El rovell no és el problema, és la solució
Què ocorre realment dins del teu organisme quan consumeixes l’ou sencer? La resposta s’amaga en una substància anomenada colina. Aquest nutrient, present de forma massiva en el rovell, és un precursor essencial per a la síntesi d’acetilcolina, un neurotransmissor crític per a la memòria, l’estat d’ànim i el control muscular.
Lluny dels temors obsolets sobre el colesterol dietètic, Rojas explica que per a la gran majoria de la població, l’impacte del rovell en els nivells de colesterol en sang és insignificant. El nostre fetge és prou intel·ligent com per regular la producció pròpia en funció del que ingerim. (Ja era hora de deixar de demonitzar un aliment tan complet).
El cardiòleg adverteix que el problema real no és el rovell, sinó com el cuinem. Fregir un ou en olis refinats de mala qualitat o acompanyar-lo d’embotits processats és el que realment inflama les nostres artèries, no l’ou en si.
Potencia el teu rendiment cognitiu
Si busques millorar la teva concentració o simplement protegir el teu cervell a llarg termini, el rovell és la teva millor aliada. A més de la colina, conté luteïna i zeaxantina, dos antioxidants que no només cuiden la teva vista, sinó que s’ha demostrat que tenen un efecte neuroprotector. És, literalment, un multivitamínic natural embolicat en una membrana proteica.
L’estructura lipídica del rovell permet que totes les vitamines liposolubles que l’ou conté s’absorbeixin de manera òptima. En llençar el rovell, no només perds nutrients, sinó que malgastes la sinergia metabòlica que fa de l’ou l’aliment de referència en la dieta humana.
L’estratègia de consum intel·ligent
Quants n’hauries de menjar a la setmana? Rojas és clar: la restricció estricta ja no té cabuda en la medicina moderna. Per a una persona sana, el consum diari d’ous sencers és perfectament segur i, en molts casos, altament recomanable. (És una notícia que ens alegra l’esmorzar a tots, oi?).
La clau resideix en la varietat de la dieta i en la qualitat del producte. Prioritzar ous de gallines criades en llibertat no és un caprici de màrqueting; el perfil nutricional canvia dràsticament quan l’animal ha tingut accés a pastura i llum solar. Aquests àcids grassos omega-3 naturals marquen la diferència en la teva salut cardiovascular.
El teu cervell et demanarà més
Estem davant d’un canvi de paradigma total. Ja no podem seguir guiant-nos per les taules dels anys 80. La ciència nutricional ha evolucionat i ens demana que deixem de banda la por per centrar-nos en la densitat nutricional. Si vols protegir la teva capacitat intel·lectual per als anys vinents, l’ou sencer és una peça d’escacs imprescindible.
Quantes vegades has sentit algú demanar una truita de clares mentre presumia de “menjar sa”? Ara tens la informació necessària per entendre que, potser, estaven perdent la millor part del tracte. És hora de tornar als bàsics, de respectar la integritat dels aliments i de donar al teu cervell el que realment necessita per mantenir-se afilat.
La propera vegada que t’enfrontis a una paella, recorda: el secret no estava en separar, sinó en integrar. Continuaràs deixant la part més nutritiva a la paperera o et sumaràs a aquesta nova forma d’entendre la nutrició cerebral?