Aurelio Rojas, cardiólogo: «El huevo contiene colina, un elemento que el cerebro necesita cada día para funcionar bien»

Durante décadas, hemos vivido bajo un estricto dictado nutricional: el huevo es bueno, pero la yema es el enemigo. Nos han hecho creer que este pequeño círculo dorado es una bomba de relojería para nuestras arterias. (Sí, nosotros también hemos pasado años separando claras en el desayuno mientras sentíamos que hacíamos lo correcto).

Pero la ciencia acaba de dar un giro de 180 grados. El prestigioso cardiólogo Aurelio Rojas ha sentenciado lo que muchos especialistas comenzaban a sospechar: descartar la yema no solo es innecesario, sino que es un error estratégico para tu salud cerebral. Estamos tirando a la basura el combustible más eficiente para nuestras neuronas.

La yema no es el problema, es la solución

¿Qué ocurre realmente dentro de tu organismo cuando consumes el huevo entero? La respuesta se esconde en una sustancia llamada colina. Este nutriente, presente de forma masiva en la yema, es un precursor esencial para la síntesis de acetilcolina, un neurotransmisor crítico para la memoria, el estado de ánimo y el control muscular.

Lejos de los temores obsoletos sobre el colesterol dietético, Rojas explica que para la gran mayoría de la población, el impacto de la yema en los niveles de colesterol en sangre es insignificante. Nuestro hígado es suficientemente inteligente como para regular la producción propia en función de lo que ingerimos. (Ya era hora de dejar de demonizar un alimento tan completo).

El cardiólogo advierte que el problema real no es la yema, sino cómo la cocinamos. Freír un huevo en aceites refinados de mala calidad o acompañarlo de embutidos procesados es lo que realmente inflama nuestras arterias, no el huevo en sí.

Potencia tu rendimiento cognitivo

Si buscas mejorar tu concentración o simplemente proteger tu cerebro a largo plazo, la yema es tu mejor aliada. Además de la colina, contiene luteína y zeaxantina, dos antioxidantes que no solo cuidan tu vista, sino que se ha demostrado que tienen un efecto neuroprotector. Es, literalmente, un multivitamínico natural envuelto en una membrana proteica.

La estructura lipídica de la yema permite que todas las vitaminas liposolubles que el huevo contiene se absorban de manera óptima. Al desechar la yema, no solo pierdes nutrientes, sino que desperdicias la sinergia metabólica que hace del huevo el alimento de referencia en la dieta humana.

La estrategia de consumo inteligente

¿Cuántos deberías comer a la semana? Rojas es claro: la restricción estricta ya no tiene cabida en la medicina moderna. Para una persona sana, el consumo diario de huevos enteros es perfectamente seguro y, en muchos casos, altamente recomendable. (Es una noticia que nos alegra el desayuno a todos, ¿verdad?).

La clave reside en la variedad de la dieta y en la calidad del producto. Priorizar huevos de gallinas criadas en libertad no es un capricho de marketing; el perfil nutricional cambia drásticamente cuando el animal ha tenido acceso a pasto y luz solar. Estos ácidos grasos omega-3 naturales marcan la diferencia en tu salud cardiovascular.

Tu cerebro te pedirá más

Estamos ante un cambio de paradigma total. Ya no podemos seguir guiándonos por las tablas de los años 80. La ciencia nutricional ha evolucionado y nos pide que dejemos de lado el miedo para centrarnos en la densidad nutricional. Si quieres proteger tu capacidad intelectual para los años venideros, el huevo entero es una pieza de ajedrez imprescindible.

¿Cuántas veces has oído a alguien pedir una tortilla de claras mientras presumía de «comer sano»? Ahora tienes la información necesaria para entender que, quizás, estaban perdiendo la mejor parte del trato. Es hora de volver a lo básico, de respetar la integridad de los alimentos y de darle a tu cerebro lo que realmente necesita para mantenerse afilado.

La próxima vez que te enfrentes a una sartén, recuerda: el secreto no estaba en separar, sino en integrar. ¿Continuarás dejando la parte más nutritiva en la papelera o te sumarás a esta nueva forma de entender la nutrición cerebral?