Eduardo Senante, farmacèutic: «El col·lagen en crema té una molècula tan gran que no pot penetrar l’epidermis»

Segur que el teu bany està ple de cosmètics que prometen tornar la joventut eterna al teu rostre. Gastem veritables fortunes en la cura facial buscant aquesta fórmula màgica que aturi el pas del temps.
No obstant això, la indústria cosmètica amaga secrets que no sempre surten a la llum en els anuncis de televisió. Ens hem acostumat a comprar ingredients per pura inèrcia sense saber si realment compleixen el que prometen en la nostra epidermis.
El gran misteri ha quedat desvetllat per una de les veus més autoritzades del sector farmacèutic a Espanya. El col·lagen aplicat de forma tòpica a través de cremes o sèrums mai aconseguirà que la teva pròpia pell sintetitzi o fabriqui més quantitat d’aquesta proteïna indispensable.
El farmacèutic Eduardo Senante ha estat l’encarregat de tombar aquest mite tan arrelat en una entrevista. (Sí, nosaltres també ens hem quedat de pedra en descobrir-ho).
La mida molecular importa
L’explicació tècnica darrere d’aquest fenomen és purament física i molecular. El col·lagen que contenen aquests pots té una mida de molècula excessivament gran, la qual cosa impedeix per complet que penetri de forma profunda.
La seva funció real a la superfície és la d’aportar una enorme hidratació i suculència, retenint l’aigua exterior. Això significa que el producte funciona de meravella per donar un aspecte farcit a curt termini, però no estimula la producció cel·lular des de l’interior.
A partir dels 25 anys d’edat, el cos humà disminueix dràsticament la producció natural d’aquesta substància. Per aquest motiu, si l’objectiu és potenciar la fermesa, el col·lagen s’ha de combinar obligatòriament amb actius transformadors.
Els veritables aliats antiedat
Per aconseguir un canvi estructural, els experts recomanen buscar fórmules que incloguin retinol, retinal, pèptids o factors de creixement. Aquests components sí que tenen la capacitat demostrada de donar l’ordre interna a les cèl·lules per generar nova elasticitat.
Un altre ingredient imprescindible és la vitamina C, un potent antioxidant que lluita contra els radicals lliures i l’envelliment cutani. El fet d’unificar el to de la pell, la vitamina C sí que intervé de forma directa en la síntesi cel·lular interna.
Sabies que això també passa de forma similar amb el famós àcid hialurònic? Depenent de si el seu pes molecular és alt o baix, actuarà simplement com un imant d’aigua superficial o aconseguirà omplir les arrugues des de les capes inferiors.
Revisa bé les etiquetes dels teus cosmètics abans que acabi la setmana. La propera vegada que vagis a renovar el teu necesser, fixa’t que el col·lagen estigui acompanyat de glicerina per maximitzar la suculència o descarta’l si busques un miracle tensor.
Seguiràs gastant el teu pressupost en promeses que no poden penetrar a la teva pell?