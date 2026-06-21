Eduardo Senante, farmacéutico: «El colágeno en crema tiene una molécula tan grande que no puede penetrar la epidermis»

Seguro que tu baño está lleno de cosméticos que prometen devolver la juventud eterna a tu rostro. Gastamos verdaderas fortunas en el cuidado facial buscando esa fórmula mágica que detenga el paso del tiempo.

Sin embargo, la industria cosmética esconde secretos que no siempre salen a la luz en los anuncios de televisión. Nos hemos acostumbrado a comprar ingredientes por pura inercia sin saber si realmente cumplen lo que prometen en nuestra epidermis.

El gran misterio ha quedado desvelado por una de las voces más autorizadas del sector farmacéutico en España. El colágeno aplicado de forma tópica a través de cremas o sérums nunca conseguirá que tu propia piel sintetice o fabrique más cantidad de esta proteína indispensable.

El farmacéutico Eduardo Senante ha sido el encargado de desmontar este mito tan arraigado en una entrevista. (Sí, nosotros también nos hemos quedado de piedra al descubrirlo).

El tamaño molecular importa

La explicación técnica detrás de este fenómeno es puramente física y molecular. El colágeno que contienen estos botes tiene un tamaño de molécula excesivamente grande, lo que impide por completo que penetre de forma profunda.

Su función real en la superficie es la de aportar una enorme hidratación y suculencia, reteniendo el agua exterior. Esto significa que el producto funciona de maravilla para dar un aspecto relleno a corto plazo, pero no estimula la producción celular desde el interior.

A partir de los 25 años de edad, el cuerpo humano disminuye drásticamente la producción natural de esta sustancia. Por este motivo, si el objetivo es potenciar la firmeza, el colágeno debe combinarse obligatoriamente con activos transformadores.

Los verdaderos aliados antiedad

Para lograr un cambio estructural, los expertos recomiendan buscar fórmulas que incluyan retinol, retinal, péptidos o factores de crecimiento. Estos componentes sí tienen la capacidad demostrada de dar la orden interna a las células para generar nueva elasticidad.

Otro ingrediente imprescindible es la vitamina C, un potente antioxidante que lucha contra los radicales libres y el envejecimiento cutáneo. Al unificar el tono de la piel, la vitamina C sí interviene de forma directa en la síntesis celular interna.

¿Sabías que esto también sucede de forma similar con el famoso ácido hialurónico? Dependiendo de si su peso molecular es alto o bajo, actuará simplemente como un imán de agua superficial o logrará llenar las arrugas desde las capas inferiores.

Revisa bien las etiquetas de tus cosméticos antes de que acabe la semana. La próxima vez que vayas a renovar tu neceser, fíjate que el colágeno esté acompañado de glicerina para maximizar la suculencia o descártalo si buscas un milagro tensor.

¿Seguirás gastando tu presupuesto en promesas que no pueden penetrar en tu piel?