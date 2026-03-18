Supervivientes ha viscut un dels primers ensurts de l’edició quan una de les concursants ha perdut el coneixement. La Gabriela Guillén, coneguda per ser la mare del fill il·legítim de Bertín Osborne, es trobava malament des de feia estona quan ha començat a lamentar que anava a pitjor i pitjor. Ella ja havia avisat que havia arribat al límit de les seves forces, però no s’esperaven que acabés desmaiant-se en directe: “Tinc ganes de vomitar tota l’estona, em marejo, em fa mal l’estómac i em tremolen les cames. Vull marcar a la meva p… casa“, ha lamentat poc abans de perdre el coneixement.
Els companys s’han espantat quan l’han vist en aquesta tessitura, ja que no reaccionava i han arribat a témer que li podia estar passant alguna cosa greu. L’equip mèdic ha reaccionat ràpidament, li han recollit els cabells, li han aguantat el cap i li han col·locat un sac com si fos un coixí mentre li col·locaven una mena de matalàs a terra perquè estigués més còmoda. Després de beure una mica d’aigua i de rebre la sacsejada del metge, ha començat a espavilar.
Gabriela Guillén reapareix en directe a la gala després del desmai
Els metges li han donat medicació i, unes hores més tard, ha pogut participar en la gala. De fet, ho volia fer per intentar tranquil·litzar els seus familiars: “Ho he passat molt malament, però ja estic bé i em trobo bastant millor. La regla se m’ha ajuntat amb el fet de no poder anar al lavabo i m’he desbordat, però vull donar les gràcies a l’equip mèdic per estar sempre pendent“.
Gabriela actualiza su estado actual: "Ya estoy bien"— Telecinco (@telecincoes) March 17, 2026
De la resta de la gala, podem destaca com de malament ho va passar Marisa quan van dir-li que hauria d’escalar quatre metres d’altura com a part de la prova de recompensa. Ella es veia totament incapaç de fer-ho i va acabar derrumbant-se: “No puc, de veritat que no. Ho sento per defraudar-vos, ho sento, però tinc un trauma”.
I d’aquí, a saber quin era el nominat que se salvava. Dels quatre, la Marisa, Claudia, Almudena i Toni; ha estat l’exconcursant de La isla de las tentaciones qui ha rebut més suport de l’audiència. Ella ha aprofitat per sumar-se al privilegi que els han donat, quan els han permès robar alguna cosa de la platja. No volien fer-ho, però han acabat acceptant perquè necessitava robar una llauna de menjar: “Estem desnutrits“, han lamentat.