Miri va ser una de les protagonistes del Supervivientes del 2024, un concurs que va gaudir molt però que li ha deixat moltes seqüeles físiques. Sempre s’ha fit que l’experiència acaba sent complicada per a ells, ja que són moltes setmanes sense pràcticament menjar i això els afecta també a llarg termini. En el seu cas, va experimentar la desaparició de la regla durant bastants mesos: “Ho estic patint molt, ho passo malament perquè estic retenint moltíssims líquids i el meu cos no és el que era”. Ara, ha publicat un vídeo que la mostra plorant precisament pel canvi físic que ha experimentat des de llavors.
A Hondures perden moltíssim pes perquè deixen de menjar i, quan tornen a casa, l’efecte-rebot és pràcticament instantani. Han passat dos anys des de llavors, però encara no està bé amb el seu cos i això l’ha afectat psicològicament. Sí que s’ha engreixat, però no s’agrada a si mateixa i li costa mirar-se al mirall. Després de patir molt per aquest tema, ha decidit fer un canvi de xip i així ho ha assegurat en un vídeo impactant que comparteix al seu perfil d’Instagram.
Miri de Supervivientes lamenta el canvi físic que ha experimentat
“Necessitava treure-ho, deixar d’alimentar la imatge de perfecció que jo mateixa m’he creat. Ara mateix estic en aquest procés i sento que compartir la meva part més vulnerable amb vosaltres fa que m’alliberi. No vull que les xarxes siguin la meva presó. El meu cos canvia i és normal. Res en la vida és lineal i és important respectar i escoltar al nostre temple, donar-li l’estima que necessiti. Som suficients tal com som. Us estimo”, ha escrit.
En les imatges, se la veu entre llàgrimes i molt afectada mentre s’agafa els malucs i es toca el greix de la panxa. Li està costant reconciliar-se amb les seves noves formes: “El meu cos encara viu amb por, tinc les hormones totalment desajustades i el metabolisme ralentitzat. Com a conseqüència, el meu cos ha canviat”, lamenta. Les condicions extremes del pas per Supervivientes l’han afectat, com era evident.
Ha arribat un punt, però, en què s’ha adonat que ha de deixar de pensar així: “De debò m’estic preocupant per això? De debò deixaré de gaudir de la meva vida i de tot el que la vida m’ha d’oferir perquè el meu cos no té la forma que m’agradaria? El cos canvia i és normal”, es diu a si mateixa. Explica la tertuliana que va gravar aquest vídeo quan estava “totalment trencada”, però ara li agrada pensar que el seu cos ha superat proves de resistència “increïbles”.
“Aquest cos em sosté cada dia, aquest mateix cos no m’abandona i només necessita temps. Encara que, a vegades, pot ser dolorós; mostra’t amb les teves esquerdes perquè són completament normals. Les esquerdes ens fan vulnerables i reals, permeten que la llum que tenim a l’interior surti a l’exterior”, continua la xef en un text que espera que ajudi moltes altres noies en una situació similar a la seva.