Miri fue una de las protagonistas de Supervivientes de 2024, un concurso que disfrutó mucho pero que le ha dejado muchas secuelas físicas. Siempre se ha dicho que la experiencia acaba siendo complicada para ellos, ya que son muchas semanas sin prácticamente comer y eso les afecta también a largo plazo. En su caso, experimentó la desaparición de la regla durante bastantes meses: “Lo estoy pasando muy mal, me cuesta porque estoy reteniendo muchísimos líquidos y mi cuerpo no es el que era”. Ahora, ha publicado un vídeo que la muestra llorando precisamente por el cambio físico que ha experimentado desde entonces.

En Honduras pierden muchísimo peso porque dejan de comer y, cuando vuelven a casa, el efecto rebote es prácticamente instantáneo. Han pasado dos años desde entonces, pero todavía no está bien con su cuerpo y eso le ha afectado psicológicamente. Sí que ha engordado, pero no se gusta a sí misma y le cuesta mirarse al espejo. Después de sufrir mucho por este tema, ha decidido hacer un cambio de chip y así lo ha asegurado en un vídeo impactante que comparte en su perfil de Instagram.

Miri de Supervivientes lamenta el cambio físico que ha experimentado

“Necesitaba sacarlo, dejar de alimentar la imagen de perfección que yo misma he creado. Ahora mismo estoy en este proceso y siento que compartir mi parte más vulnerable con vosotros hace que me libere. No quiero que las redes sean mi prisión. Mi cuerpo cambia y es normal. Nada en la vida es lineal y es importante respetar y escuchar a nuestro templo, darle el cariño que necesite. Somos suficientes tal como somos. Os quiero”, ha escrito.

En las imágenes, se la ve entre lágrimas y muy afectada mientras se agarra las caderas y se toca la grasa del vientre. Le está costando reconciliarse con sus nuevas formas: “Mi cuerpo todavía vive con miedo, tengo las hormonas totalmente desajustadas y el metabolismo ralentizado. Como consecuencia, mi cuerpo ha cambiado”, lamenta. Las condiciones extremas del paso por Supervivientes le han afectado, como era evidente.

La influencer dice que quiere dejar de criticarse por el cambio físico | Instagram

La exconcursante hace una oda a la autoestima | Instagram

Miri de Supervivientes llora porque no le gusta el cuerpo que le ha quedado | Instagram

Ha llegado un punto, sin embargo, en el que se ha dado cuenta de que debe dejar de pensar así: “¿De verdad me estoy preocupando por esto? ¿De verdad dejaré de disfrutar de mi vida y de todo lo que la vida me tiene que ofrecer porque mi cuerpo no tiene la forma que me gustaría? El cuerpo cambia y es normal”, se dice a sí misma. Explica la tertuliana que grabó este vídeo cuando estaba “totalmente rota”, pero ahora le gusta pensar que su cuerpo ha superado pruebas de resistencia “increíbles”.

«Este cuerpo me sostiene cada día, este mismo cuerpo no me abandona y solo necesita tiempo. Aunque, a veces, puede ser doloroso; muéstrate con tus grietas porque son completamente normales. Las grietas nos hacen vulnerables y reales, permiten que la luz que tenemos en el interior salga al exterior», continúa la chef en un texto que espera que ayude a muchas otras chicas en una situación similar a la suya.