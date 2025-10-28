Enganchón entre Ricard Ustrell y Míriam Nogueras: «¿Qué le hace gracia?»

El Matí de Catalunya Ràdio ha vivido este martes por la mañana un enganchón en directo que ha levantado polvareda. Los protagonistas han sido el presentador, Ricard Ustrell, y la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras. La política independentista era hoy una de las invitadas del programa, que ha querido entrevistarla tras el anuncio de la ruptura de su formación con el PSOE. Esta decisión de los miembros de Junts y el escenario que se abre ahora han centrado la mayor parte de la conversación que han mantenido ambos.

Hacia el final de la entrevista, Ustrell le ha preguntado a Nogueras por los cargos que Junts ha colocado en los consejos de administración de empresas públicas y si tendría sentido que dimitieran. Y, justo después, le ha preguntado en la misma línea por las poltronas. La portavoz ha titubeado unos segundos y ha respondido: «Todos estamos sentados en poltronas. Tú también lo estás ahora mismo. Lugares de control, yo creo que es importante que hablemos claro…». En ese momento, el presentador la ha interrumpido en seco. «Perdone, una cosa. La diferencia es que yo no respondo a una lógica política«, ha rematado Ustrell. «Sí, bueno… Lugares de control», ha añadido la miembro de Junts riendo. «¿Qué le hace gracia?», le ha cuestionado el periodista. Ah, no. No me hace ninguna gracia», ha respondido ella. «No, no, diga», ha insistido.

«Yo lo que intento es que la gente lo tenga claro. Tú hablas de poltronas y, para mí, no es una poltrona, es un lugar de control en el gobierno y si no estamos nosotros estará otro. Y yo quiero controlar este gobierno que no está cumpliendo con Cataluña. Con lo que hagan los demás no me voy a meter», ha cerrado Nogueras antes de que Ustrell pasara a una pregunta tratando de rebajar la tensión del momento.

Identidad suplantada

Ustrell también ha sido noticia este martes tras conocerse que los Mossos d’Esquadra tienen en marcha una investigación por un presunto caso de suplantación de identidad. Un juzgado de Sabadell ha iniciado las indagaciones a raíz de una denuncia presentada por el director de El Matí de Catalunya Ràdio a los Mossos d’Esquadra a mediados del pasado mes de agosto.