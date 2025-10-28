Els Mossos investigan la suplantación de identidad de Ricard Ustrell en redes

Investigación en marcha por la presunta suplantación de identidad de Ricard Ustrell en las redes sociales. Un juzgado de Sabadell ha iniciado las indagaciones a raíz de una denuncia presentada por el director de El matí de Catalunya Ràdio a los Mossos d’Esquadra a mediados del pasado mes de agosto. Según la noticia adelantada por El Periódico, un desconocido creó el 10 de agosto un perfil en X con su foto y nombre de usuario, y además, proporcionaba información sobre él como premios recibidos y los nombres de sus hijos. También se autoubicaba en Sabadell, ciudad natal del periodista, y respondía a interacciones como si fuera el mismo Ustrell.

No te lo puedes perder Enganchón entre Ricard Ustrell y Míriam Nogueras: «¿Qué le hace gracia?»

En su denuncia del pasado verano, el periodista explicó a la policía catalana que hacía aproximadamente un año había tenido una cuenta en X, pero que había decidido cerrarla. Ustrell destacó que, debido a su profesión y por ser una persona de proyección pública, esta usurpación de identidad podría ocasionarle un gran perjuicio profesional y personal, afectando negativamente su imagen y reputación. El expresentador del programa Col·lapse, entre otros, también comunicó a los agentes la existencia de este perfil falso en X.

Petición formal de información traducida al inglés

Con el objetivo de intentar localizar al autor detrás de esta cuenta, la misma policía solicitó al juzgado de guardia de Sabadell que se requirieran a la empresa propietaria de esta red social datos sobre la cuenta fraudulenta, que contaba con 107 seguidores solo dos días después de su apertura. La fiscalía avaló la petición de la policía y el juzgado de instrucción número 2 de Sabadell, que tramita el proceso judicial, ordenó la traducción de la solicitud al inglés y que se remitiera a la sede de X. El tribunal ya ha enviado formalmente la petición a la compañía, pidiendo información sobre esta cuenta falsa, que ya ha sido clausurada.