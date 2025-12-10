Buenas noticias para Catalunya Ràdio y RAC1 en un Estudio General de Medios (EGM) de récords. Ambas crecen en oyentes y, con ello, gana la radio en catalán que alcanza cifras buenísimas de seguimiento. La mejor parte ha sido para la emisora pública, que cierra el 2025 con la mejor audiencia de su historia. ¿En total? 680,000 oyentes que suponen un crecimiento del 7% respecto a la anterior y que, tal como han aplaudido en directo, supera los datos del 2017 que había sido el mejor año hasta ahora. La privada, por su parte, puede sacar pecho de haber batido el récord de la radio en Cataluña por tercera vez consecutiva con 1,064,000 oyentes diarios.

Jordi Basté revalida un liderazgo indiscutible en la batalla de la radio matinal. No ha habido sorpresa en esta tercera ola, teniendo en cuenta que El Món a RAC1 sigue ocupando la primera posición del ranking de programas matinales con más oyentes. En esta ocasión, se superan con 790,000 oyentes después de los 716,000 que habían conseguido en la anterior. Basté ha presumido en directo: «Esta hora, de ocho a nueve es la hora más escuchada de la radio en Cataluña y de la historia! ¡Nunca, en una hora, una radio había reunido tantos oyentes, una concentración tan bestial! ¡Es una locura, es una barbaridad«. «Nos hemos ganado todos pasar una gran Navidad. A todos los que estáis aquí, desde hace muchos años o desde hace cuatro días, gracias. El EGM pasa tres veces al año, vosotros os quedáis cada día. Y eso, por mucha estadística y por muchos números que pongamos, no hay quien lo cuantifique», ha añadido visiblemente emocionado.

Jordi Basté continua sent líder de la ràdio en català | RAC1

Su rival más directo, Ricard Ustrell, mantiene la medalla de plata con los 443,000 oyentes que lo siguen cada día en El matí de Catalunya Ràdio. En su caso, es una buena noticia porque venía de superar aún más el crecimiento que había experimentado en los últimos resultados. Respecto al año pasado, crece en un 11%. Ambos matinales crecen, entonces, respecto a los resultados de julio y eso es sinónimo de más oyentes de radio.

En directo, han querido agradecer la confianza en la radio pública. Ricard Ustrell, de baja médica, ha enviado una nota de voz para celebrar que su programa funciona: «Estoy muy contento por el nuevo impulso que nos da el EGM. Sabíamos que tendríamos dificultades cuando nos pusimos hace tres años, pero los resultados nos avalan el trabajo. Cada día somos más los que nos sumamos a este proyecto y lo hacemos con la profesionalidad de los equipos y servicios técnicos de la radio pública. Es un orgullo y es una buena noticia para seguir remando. A pesar de todo, algo estamos haciendo bien«.

Roger Escapa supera a Xavi Bundó los sábados con cifras de récord

Los resultados obtenidos por El Suplement de Roger Escapa son aún más espectaculares. Con 547,000 personas los sábados, esto representa un aumento buenísimo porque suponen 186,000 más respecto a los resultados del verano. ¿El titular? Que consigue más audiencia que su líder directo de RAC1 el primer día del fin de semana.

«Estamos flotando y confiábamos en que iría bien, pero tal vez no tanto. Ser líderes del sábado hacía muchos años que no pasaba. Es espectacular. Son ocho años haciendo El Suplement. La gente nos ubica, tenemos una identidad… Estamos muy felices. El fin de semana oscila mucho porque la muestra es más pequeña, pero la tendencia es la que es y es espectacular», ha dicho en directo en Roger Escapa.

La pública también hace buenos datos los domingos, con 431,000 oyentes -108,000 más que en el verano-. Con esto, se acerca, y mucho, al programa que era líder hasta ahora con Xavi Bundó en RAC1 también los domingos. Él se queda el liderazgo de este segundo día con 602,000 oyentes, pero pierde los sábados. Por tanto, una y otra emisora se reparten los fines de semana después de mucho tiempo sin que esto pasara.

El millor any de la història de Catalunya Ràdio

RAC1 mantiene más de un millón de oyentes y mejora varios programas

Si hablamos de los resultados generales de una cadena y la otra, podemos destacar las buenas noticias para RAC1. Después de tantos años de liderazgo, hoy celebran que continúan con más de un millón de oyentes. Son líderes durante 18 horas consecutivas al día, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. El món a RAC1, el Versió RAC1, el Via lliure, el 14/15 y el Superesports han hecho su récord histórico.

En la anterior ola, destacaban los buenos resultados de La competència con Òscar Andreu y Òscar Dalmau que lideraba la franja de las 12 del mediodía con 189,000 oyentes. Ahora, sube hasta los 202,000. Una de las mejores noticias la daba el Versió RAC1 de Toni Clapés, pues enganchaba a más de 336,000 oyentes. ¿Cuánto ha crecido? Con 34,000 personas más.

¿Qué audiencias tienen los otros programas de Catalunya Ràdio?

Si nos fijamos en los datos de los otros programas de Catalunya Ràdio, podemos destacar la buena noticia de La Renaixença de Peyu que ha conseguido un dato buenísimo con 91,000 oyentes cada mediodía para ellos. El Catalunya Nit con Manel Alías también celebraba un aumento de oyentes diarios con 82,000, más de un 70% respecto a la anterior temporada cuando la versión tenía una duración de sesenta minutos, y ahora baja un poco hasta los 78,000 oyentes. La tarda de Catalunya Ràdio había conseguido 119,000 oyentes y ahora se queda con 100,000.

La emisora continúa siendo la mejor en cuanto a los pódcast y así lo demuestran las cifras. Antes había sido la más escuchada a la carta con 137,000 oyentes, mientras que ahora alcanza los 154,000. Después de un inicio de temporada con cambios en la parrilla y el arranque de la nueva emisora 3CatInfo, la cadena se sitúa con 100,000 oyentes, un 15% más que hace un año.