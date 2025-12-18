Anna Vallhonesta será madre pronto, así que se ha despedido de los oyentes del No ho sé de RAC1 porque se toma la baja por maternidad y descansará estas últimas semanas antes del parto que está previsto para el mes de enero. La periodista de 37 años es la editora y presentadora del programa nocturno desde hace cuatro temporadas, cuando la eligieron para sustituir a Agnès Marquès. Ha estado ligada a la emisora privada desde 2011, donde ha trabajado en algunos de sus programas más seguidos. Ahora, agradece el apoyo que recibe con los más de 139,000 oyentes que la acompañan cada noche.

Todos ellos la echarán de menos, claro, tal como le han confesado muchos en las respuestas que han hecho a su tuit de despedida. «Durante unos meses, no estaré al frente del No ho sé de RAC1. Me voy por un buen motivo, pronto seré madre. Eso sí, dejo el programa en las mejores manos posibles, las de Mireia Garolera. Estoy convencida de que, tanto ella, como el resto del equipo, harán un gran trabajo. ¡Hasta pronto!«, ha escrito ella misma en su perfil de Twitter.

Durant uns mesos no estaré al capdavant del @nohoserac1. Marxo per un bon motiu: aviat seré mare. Això sí, deixo el programa en les millors mans possibles, les de la @mireiagarolera. Estic convençuda que, tant ella, com la resta de l’equip, faran una gran feina. Fins aviat! — Anna Vallhonesta Espinosa (@annavallho) December 17, 2025

De esta manera, informa que no presentará el programa durante unos meses y también el nombre de su sustituta. En este caso, la cadena ha decidido que Mireia Garolera será la encargada de capitanear este formato que se emite de lunes a viernes a partir de las ocho de la tarde. La delegada de RAC1 en Madrid entre 2016 y 2020, que trabajó en el Via Lliure hasta 2023, es una de las voces que más tiempo ha estado en la emisora de Jordi Basté. Especializada en información política, ahora tiene el reto de mantener el liderazgo del programa y seguro que lo hace muy bien.

Anna Vallhonesta tomará el permiso de maternidad, que actualmente ofrece la posibilidad de disfrutarlo durante 19 semanas. No ha especificado si lo tomará completo o si lo fraccionará de alguna manera, pero es probable que no la volvamos a escuchar en antena hasta el segundo trimestre de 2026. En una entrevista reciente que concedió a Comunicació 21, decía que confía en poder conciliar mínimamente porque ella trabaja de tardes y su pareja, de mañanas.

Anna Vallhonesta será madre de su primer hijo | RAC1

La radio, llena de bajas estas últimas semanas

La baja de maternidad de Anna Vallhonesta se suma a la también temporal de Toni Clapés, que ha estado unos días fuera de Versió RAC1 porque se está recuperando de una operación quirúrgica que afortunadamente ha salido bien. Además, tampoco hemos escuchado a Ricard Ustrell en El matí a Catalunya Ràdio estas últimas semanas porque, en su caso, le ha tocado ser intervenido de una hernia. Toda una serie de problemas médicos que, al menos, son temporales y ninguno de ellos de gravedad. Los fans de todos estos programas tendrán que esperar un poco para volverlos a escuchar en antena, pero volverán.