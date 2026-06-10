Miguel Ángel Muñoz ha roto su silencio tres días después de la muerte de su madre, una pérdida que lo ha dejado destrozado porque fue víctima de un infarto fulminante que le impidió despedirse de ella. Cristina Blanco, quien se hizo conocida en los años 90 cuando trabajaba como tarotista en televisión, ha perdido la vida a los 61 años de manera repentina. Su hijo, el actor de Un paso adelante y Ulises, ha lamentado este final tan trágico en una carta abierta que ha compartido en su perfil de Instagram junto con un montón de fotos familiares.

La mujer había tenido problemas de salud recientemente, los cuales habían provocado que le amputaran una pierna. Hace casi tres años que estaba ingresada en una residencia en las afueras de Madrid, pero no se imaginaban que acabaría muriendo de esta manera tan repentina. En una carta llena de dolor, Miguel Ángel Muñoz ha querido darle el último adiós: «Querida madre, descansa en paz. Has sido una mujer valiente, carismática, con mucho carácter y tremendamente apasionada. Una mujer tocada con una varita mágica, capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales».

«Nunca te lo he dicho, pero siempre he pensado que tu intuición tan sorprendente se debía a que eras superdotada. Además, tu fortaleza y resiliencia eran absolutamente extraordinarias», escribe. Y añade un detalle que demuestra cómo la admiraba después de toda una vida digna de la «montaña rusa» más «vertiginosa» que se pueda imaginar: «La viviste al máximo, demasiadas veces al límite y sin cinturón de seguridad».

La madre de Miguel Ángel Muñoz, con un trastorno mental desde muy joven

El problema es que la madre de Miguel Ángel Muñoz tuvo que vivir, desde muy joven, con un trastorno mental que no le diagnosticaron hasta «demasiado tarde«. Su hijo relata que ha sido «complejo» de entender para ella y también para los demás las «enormes capacidades y habilidades sociales» que tenía: «Incluso en el círculo más íntimo, a veces nos olvidábamos de la enfermedad y nos costaba verte con la empatía suficiente que se debe tener hacia una persona enferma».

El exitoso actor le ha dado las gracias públicamente por un montón de motivos, desde la discreción hasta la transparencia al compartir con él las sombras de la vida: «Gracias, madre, por quererme tanto. Aunque ese inmenso amor fuera a tu manera y muchas veces yo no te lo pudiera expresar debido a nuestra biografía emocional, siempre he sentido que tanto yo como mis hermanos hemos sido lo más importante para ti«.

El actor Miguel Ángel Muñoz dice que ha vivido el año más duro de su vida | Europa Press

En los últimos 3 años, la madre de Miguel Ángel Muñoz habría esquivado la muerte en «demasiadas» ocasiones. Esta vez, sin embargo, ha sido la definitiva y le da pena que haya coincidido con el momento en el que era más consciente: «El cuerpo no te ha acompañado«. La muerte repentina ha venido acompañada, inevitablemente, de un golpe «impactante» y «duro» para él. Sin embargo, dice en esta carta que se alegra de que no haya sufrido en su final: «Nos dejas un vacío inmenso a toda la familia y a tu entorno más cercano que será muy difícil de llenar. Te quiero y te echaré mucho de menos, mamá. Descansa en paz«.