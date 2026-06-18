Daveigh Chase protagonizó las pesadillas de mucha gente después de su actuación en The Ring, donde interpretaba el papel de la niña diabólica que todavía asusta a muchos. La actriz acaba de morir a los 35 años, una mala noticia para los fans de las películas de terror que echarán de menos a toda una icónica de este género. Ha sido el diario TMZ quien ha informado de esta última hora, una estadounidense que también fue conocida por haber puesto la voz a Lilo en la mítica película Lilo & Stitch.

La actriz ha muerto en Los Ángeles después de un tiempo enferma, han informado, ya que los médicos le habían diagnosticado meningitis y una infección sanguínea que le habrían acabado provocando una sepsis que no ha podido superar. No ayudaba que tuviera desnutrición, otro problema de salud que ha hecho más difícil que superara este fallo multiorgánico.

La actriz, cuando interpretó el papel que la hizo famosa

¿Quién era Daveigh Chase, la actriz que interpretó a la niña de The Ring?

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Daveigh Chase era muy jovencita cuando comenzó a protagonizar anuncios de televisión. Con solo 8 años, de hecho, debutó en televisión como una de las actrices secundarias de las series Sabrina o Charmed. Y, de ahí, al papel que le daría fama mundial, el de la niña de The Ring que la ha acompañado toda la vida. Resulta curioso que los dos trabajos por los que más se la conoce sean tan opuestos como este en una película de terror y la voz en un film de animación para niños como es Lilo & Stitch. Además, también interpretó a Samantha Darko en Donnie Darko de Jake Gyllenhaal.

El último mes había estado ingresada en un hospital por la desnutrición que sufría desde hacía tiempo, unos problemas de salud que han marcado los últimos meses de una actriz que tocó el cielo en el mundo de la interpretación con el papel de aquella niña tan tétrica de cabellos negros. Ha muerto muy joven, con solo 35 años, pero sus fans ahora solo desean que pueda descansar en paz.