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Mor Daveigh Chase, la nena de ‘The Ring’, als 35 anys
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
18/06/2026 10:30

Daveigh Chase va protagonitzar els malsons de molta gent després de l’actuació que va fer a The Ring, on interpretava el paper de la nena diabòlica que encara espanta a molts. L’actriu acaba de morir als 35 anys, una mala notícia per als fans de les pel·lícules de terror que trobaran a faltar tota una icona d’aquest gènere. Ha estat el diari TMZ qui ha informat d’aquesta última hora, una nord-americana que també ha estat coneguda per haver posat la veu a Lilo en la mítica pel·lícula Lilo & Stitch.

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L’actriu ha mort a Los Ángeles després d’un temps malalta, han informat, ja que els metges li havien diagnosticat meningitis i una infecció sanguínia que li haurien acabat provocant una sèpsia que no ha pogut superar. No ajudava que tingués desnutrició, un altre problema de salut que ha fet més difícil que superés aquesta aturada multiorgànica.

L'actriu, quan va interpretar el paper que la va fer famosa
L’actriu, quan va interpretar el paper que la va fer famosa

Qui era Daveigh Chase, l’actriu que va interpretar la nena de The Ring?

Nascuda el 24 de juliol de 1990 a Las Vegas, Daveigh Chase era molt joveneta quan va començar a protagonitzar anuncis de televisió. Amb només 8 anys, de fet, va debutar a televisió com una de les actrius secundàries de les sèries Sabrina o Charmed. I, d’aquí, al paper que li donaria fama mundial, el de la nena de The Ring que l’ha acompanyat tota la vida. Resulta curiós que les dues feines que més se li coneixen siguin tan oposades com aquesta en una pel·lícula de terror i la veu a un film d’animació per a nens com és Lilo & Stitch. A més a més, també va interpretar Samantha Darko a Donnie Darko de Jake Gyllenhaal.

L’últim mes havia estat ingressada en un hospital per la desnutrició que patia des de feia temps, uns problemes de salut que han marcat els últims mesos d’una actriu que va tocar el cel al món de la interpretació amb el paper d’aquella nena tan tètrica de cabells negres. Ha mort molt jove, amb només 35 anys, però els seus fans ara només desitgen que pugui descansar en pau.

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