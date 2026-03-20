Chuck Norris, l’exitós actor i artista marcial nord-americà, ha mort als 86 anys tal com ha confirmat la família en una carta molt tendra i emotiva. Conegut mundialment pels seus papers en pel·lícules d’acció i per la seva sèrie d’èxit Walker, Texas Ranger, l’intèrpret havia estat hospitalitzat d’urgència ahir mateix a Hawaiï. Convertit en meme per la seva vitalitat -és icònic aquell que diu que la mort el perseguia des de feia 10 anys, però no havia tingut el valor de dir-li-, sempre ha tingut fama d’immortal i tipo duro. De fet, una de les seves últimes aparicions al cinema va ser a la segona part de Los Mercenarios on protagonitzava cartell amb alguns dels actors d’acció més icònics.
“Amb gran pesar, la nostra família comunica la sobtada mort del nostre estimat Chuck Norris, que va tenir lloc ahir al matí. Tot i que preferim mantenir la privacitat sobre les circumstàncies, volem que sapigueu que va estar envoltat de la seva família i que va marxar en pau“, assenyala el text. I afegeixen: “Per al món, va ser un artista marcial, un actor i un símbol de força. Per a nosaltres, va ser un marit devot, un pare i avi afectuós, un germà increïble i el cor de la nostra família“.
Chuck Norris, una estrella al cinema d’acció i també a les arts marcials
Chuck Norris va iniciar la seva trajectòria com a expert en arts marcials, fins al punt que va arribar a guanyar diversos títols. No seria fins als anys 70, quan va debutar amb títols com The Delta Force, que s’acabaria convertint en una de les grans figures del cinema d’acció. Veterà de guerra, campió mundial de karate i una de les grans estrelles del cinema i la televisió; va destacar encara més quan van arribar les pel·lícules d’acció en els que va triomfar als anys noranta.
Fa només 10 dies, l’actor havia celebrat el seu 86è aniversari amb un vídeo en què deia que no envellia, sinó que “pujava de nivell”. S’havia mostrat agraït per un any més, segurament sense saber que seria l’últim perquè deia estar gaudint “de bona salut”. Ara, el cinema s’acomiada d’una de les seves estrelles més icòniques.