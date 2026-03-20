Chuck Norris, el exitoso actor y artista marcial estadounidense, ha muerto a los 86 años según ha confirmado la familia en una carta muy tierna y emotiva. Conocido mundialmente por sus papeles en películas de acción y por su exitosa serie Walker, Texas Ranger, el intérprete había sido hospitalizado de urgencia ayer mismo en Hawái. Convertido en meme por su vitalidad -es icónico aquel que dice que la muerte lo perseguía desde hacía 10 años, pero no había tenido el valor de decírselo-, siempre ha tenido fama de inmortal y tipo duro. De hecho, una de sus últimas apariciones en el cine fue en la segunda parte de Los Mercenarios donde protagonizaba cartel con algunos de los actores de acción más icónicos.

«Con gran pesar, nuestra familia comunica la repentina muerte de nuestro querido Chuck Norris, que tuvo lugar ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad sobre las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que se fue en paz«, señala el texto. Y añaden: «Para el mundo, fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo afectuoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia«.

Chuck Norris, una estrella en el cine de acción y también en las artes marciales

Chuck Norris inició su trayectoria como experto en artes marciales, hasta el punto que llegó a ganar varios títulos. No sería hasta los años 70, cuando debutó con títulos como The Delta Force, que se acabaría convirtiendo en una de las grandes figuras del cine de acción. Veterano de guerra, campeón mundial de karate y una de las grandes estrellas del cine y la televisión; destacó aún más cuando llegaron las películas de acción en las que triunfó en los años noventa.

Hace solo 10 días, el actor había celebrado su 86º aniversario con un vídeo en el que decía que no envejecía, sino que «subía de nivel». Se había mostrado agradecido por un año más, seguramente sin saber que sería el último porque decía estar disfrutando «de buena salud». Ahora, el cine se despide de una de sus estrellas más icónicas.