Sandra Barneda y Pascalle Paerel acaban de anunciar su compromiso en una publicación que ha enamorado a sus seguidores. La presentadora catalana y la bailarina neerlandesa darán un paso más en su relación después de cuatro años juntas, una historia de amor que las hace muy felices y que quieren coronar con el “sí” más especial de sus vidas. La entrega del anillo tuvo lugar hace un tiempo, pero lo han mantenido oculto hasta ahora que lo han sacado a la luz de una manera muy bonita.

Ambas protagonizan una sesión de fotos bellísima en blanco y negro que sirve para acompañar el anuncio más esperado: “Queríamos anunciarles algo que nos hace muy felices… ¡Nos casaremos! El mejor ‘sí’ de nuestra vida está por llegar. Nos casamos”. Las podemos ver mirando a cámara con picardía, mirándose entre ellas con amor, besándose o riendo; una escena que demuestra lo cómplices que son y lo contentas que están ahora que formalizarán su relación.

Sandra Barneda rehizo su vida sentimental con la neerlandesa pocos meses después de la última ruptura con Nagore Robles, la colaboradora de televisión con quien salió mucho tiempo. Los primeros meses de amor con Pascalle no fueron fáciles, ya que ella vivía en Ámsterdam y tuvieron que mantener una relación a distancia. Con el tiempo, sin embargo, esta historia se consolidó y terminaron confirmando que se querían en una serie de fotos románticas en Instagram que significaban un paso adelante.

La presentadora catalana y la bailarina anuncian su compromiso | Instagram

La pareja publica fotos muy tiernas con su pareja | Instagram

El anuncio más especial de Sandra Barneda y su pareja | Instagram

¿Quién es la bailarina neerlandesa con quien se casará Sandra Barneda?

Ha llovido mucho desde entonces, teniendo en cuenta que finalmente Sandra Barneda ha terminado trasladándose a los Países Bajos para vivir con Pascalle y la hija que tiene de una relación anterior. La bailarina, que ha trabajado en algunas de las compañías más prestigiosas, ha querido mantener un perfil bajo y prácticamente no la hemos oído nunca a pesar de la gran expectación mediática que tiene su pareja. Sí que han ido compartiendo imágenes de su día a día, siempre enamoradas y muy felices.

Ahora irán un poco más allá y se casarán en una ceremonia de la que aún no se sabe ningún detalle. Es temprano para saber cuándo tendrá lugar la boda, dónde y cómo será el primer matrimonio de Sandra Barneda. La publicación conjunta que han publicado con el anuncio se ha llenado de aplausos e iconos de corazones, la reacción de un montón de fans que se alegran del siguiente paso que darán pronto.