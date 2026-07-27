María Casado se ha despedido de los Informativos de Telecinco tras dos años al frente de la versión del fin de semana, un trabajo que ha tenido que dejar ante la imposibilidad de conciliar con su vida familiar. La presentadora barcelonesa fue madre hace tres años y, solo tres meses después, se separó de su pareja. Desde entonces, ha tenido que compaginar el trabajo en Madrid con la crianza de la niña en Málaga. Los viajes constantes y las jornadas laborales de sábado y domingo no han ayudado, así que se ha visto obligada a elegir entre una cosa y la otra.

En el último programa que ha presentado, ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a los televidentes que la han seguido desde su fichaje. Sin poder evitar las lágrimas en los ojos, fueron solo unos segundos que estuvieron cargados, eso sí, de una enorme emoción. No es habitual ver a los presentadores rompiendo con la frialdad que se crea en plató, pero ella lo ha hecho y eso ha gustado mucho: «Bueno, ¿qué les digo yo hoy… Nada, seré muy breve. Quisiera despedirme diciéndoles que espero que pronto volvamos a vernos«.

«Gracias por todo y, lo más importante, les dejo en muy buenas manos«, ha dicho con la voz quebrada antes de comenzar a llorar mientras la cámara la desenfocaba.

.@MariaCasado_TV se despide de Informativos Telecinco: «Espero que pronto nos volvamos a ver, gracias por todo, y lo más importante, les dejo en muy buenas manos» pic.twitter.com/MioDWzfBKB — Informativos Telecinco (@informativost5) July 26, 2026

María Casado no ha podido evitar emocionarse en su despedida | Telecinco

La presentadora no ha podido evitar las lágrimas | Telecinco

María Casado había hecho oficial su decisión en un comunicado publicado hace solo unos días. Allí, decía que el motivo detrás era «personal»: «Por la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid, he decidido tomarme un tiempo». No es un adiós definitivo al periodismo, ya que dijo que realmente confía en que solo sea «una pequeña pausa» y que pueda encajar otro proyecto «lo más pronto posible».

Los televidentes animan a María Casado tras su despedida

María Casado deja el trabajo para poder centrarse en la crianza de su hija, una decisión que no debe haber sido fácil. Verla llorar en antena ha emocionado a los televidentes, a quienes ha acompañado todos estos fines de semana. Y, muchos de ellos, han querido enviarle mensajes de ánimo: «La mejor con diferencia, se te echará de menos«. Algunos le envían un abrazo, otros confiesan que veían ese informativo solo por ella y todos coinciden en agradecerle el trabajo que ha hecho a lo largo de estos dos años.

La mejor con diferencia, se te echará de menos 😞😞😞 — Nano (@Nano43276134) July 26, 2026

Yo los veía solo por ellas — Mado (@jemara1979) July 27, 2026

Gracias María!!! Espero que vuelvas — Paco Zambrano (@PacoZambrano4) July 26, 2026

Qué pena, lo que era Informativos Telecinco y en lo que se ha convertido. — 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐏𝐨𝐲𝐚𝐭𝐨𝐬 (@_Josemapoyatos_) July 26, 2026

Una presentadora que se va y deja una silla vacía que, de momento, no se sabe quién la ocupará.