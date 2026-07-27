María Casado s’ha acomiadat dels Informatius de Telecinco després de dos anys al capdavant de la versió del cap de setmana, una feina que ha hagut de deixar davant la impossibilitat de conciliar amb la seva vida familiar. La presentadora barcelonina va ser mare fa tres anys i, només tres mesos després, va separar-se de la seva parella. Des de llavors, ha hagut de compaginar la feina a Madrid amb la criança de la nena a Màlaga. Els viatges constants i les jornades laborals de dissabte i diumenge no han ajudat, així que s’ha vist forçada a escollir entre una cosa i l’altra.
En l’últim programa que ha presentat, ha volgut enviar un missatge d’agraïment als teleespectadors que l’han seguit des del seu fitxatge. Sense poder evitar les llàgrimes als ulls, han estat només uns segons que han estat carregats, això sí, d’una enorme emoció. No és habitual veure els presentadors trencant amb la fredor que es crea a plató, però ella ho ha fet i això ha agradat molt: “Bé, què els dic jo avui… Res, seré molt breu. Voldria acomiadar-me dient-los que espero que aviat tornem a veure’ns“.
“Gràcies per tot i, el més important, els deixo en molt bones mans“, ha dit amb la veu trencada abans de començar a plorar mentre la càmera la desenfocava.
.@MariaCasado_TV se despide de Informativos Telecinco: “Espero que pronto nos volvamos a ver, gracias por todo, y lo más importante, les dejo en muy buenas manos” pic.twitter.com/MioDWzfBKB— Informativos Telecinco (@informativost5) July 26, 2026
María Casado havia fet oficial la seva decisió en un comunicat publicat fa només uns dies. Allà, deia que el motiu al darrere era “personal”: “Per la dificultat de conciliar la meva vida entre Màlaga i Madrid, he decidit prendre’m un temps”. No és un adeu definitiu al periodisme, però, ja que va dir que realment confia que només sigui “una petita pausa” i que pugui encaixar un altre projecte “com més aviat millor”.
Els teleespectadors animen María Casado després del seu comiat
María Casado deixa la feina per poder centrar-se en la criança de la seva filla, una decisió que no deu haver estat fàcil. Veure-la plorar en antena ha emocionat els teleespectadors, als qui ha acompanyat tots aquests caps de setmana. I, molts d’ells, han volgut enviar-li missatges d’ànims: “La millor amb diferència, se’t trobarà a faltar“. Alguns li envien una abraçada, d’altres confessen que veien aquell informatiu només per ella i tots coincideixen a agrair-li la feina que ha fet al llarg d’aquests dos anys.
La mejor con diferencia ,se te echará de menos 😞😞😞— Nano (@Nano43276134) July 26, 2026
Yo los veía solo por ellas— Mado (@jemara1979) July 27, 2026
¡Un fuerte abrazo, @MariaCasado_TV! 🫂😊— Diego Fortea (@DiegoFortea) July 27, 2026
Gracias María!!! Espero que vuelvas— Paco Zambrano (@PacoZambrano4) July 26, 2026
Qué pena, lo que era Informativos Telecinco y en lo que se ha convertido.— 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐌𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐏𝐨𝐲𝐚𝐭𝐨𝐬 (@_Josemapoyatos_) July 26, 2026
Una presentadora que marxa i que deixa una cadira buida que, de moment, no se sap qui l’ocuparà.