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María Casado, emocionada i entre llàgrimes en el comiat de televisió
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
27/07/2026 11:39

María Casado s’ha acomiadat dels Informatius de Telecinco després de dos anys al capdavant de la versió del cap de setmana, una feina que ha hagut de deixar davant la impossibilitat de conciliar amb la seva vida familiar. La presentadora barcelonina va ser mare fa tres anys i, només tres mesos després, va separar-se de la seva parella. Des de llavors, ha hagut de compaginar la feina a Madrid amb la criança de la nena a Màlaga. Els viatges constants i les jornades laborals de dissabte i diumenge no han ajudat, així que s’ha vist forçada a escollir entre una cosa i l’altra.

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En l’últim programa que ha presentat, ha volgut enviar un missatge d’agraïment als teleespectadors que l’han seguit des del seu fitxatge. Sense poder evitar les llàgrimes als ulls, han estat només uns segons que han estat carregats, això sí, d’una enorme emoció. No és habitual veure els presentadors trencant amb la fredor que es crea a plató, però ella ho ha fet i això ha agradat molt: “Bé, què els dic jo avui… Res, seré molt breu. Voldria acomiadar-me dient-los que espero que aviat tornem a veure’ns“.

Gràcies per tot i, el més important, els deixo en molt bones mans“, ha dit amb la veu trencada abans de començar a plorar mentre la càmera la desenfocava.

María Casado no ha pogut evitar emocionar-se en el seu comiat - Telecinco
María Casado no ha pogut evitar emocionar-se en el seu comiat | Telecinco
La presentadora no ha pogut evitar les llàgrimes - Telecinco
La presentadora no ha pogut evitar les llàgrimes | Telecinco

María Casado havia fet oficial la seva decisió en un comunicat publicat fa només uns dies. Allà, deia que el motiu al darrere era “personal”: “Per la dificultat de conciliar la meva vida entre Màlaga i Madrid, he decidit prendre’m un temps”. No és un adeu definitiu al periodisme, però, ja que va dir que realment confia que només sigui “una petita pausa” i que pugui encaixar un altre projecte “com més aviat millor”.

Els teleespectadors animen María Casado després del seu comiat

María Casado deixa la feina per poder centrar-se en la criança de la seva filla, una decisió que no deu haver estat fàcil. Veure-la plorar en antena ha emocionat els teleespectadors, als qui ha acompanyat tots aquests caps de setmana. I, molts d’ells, han volgut enviar-li missatges d’ànims: “La millor amb diferència, se’t trobarà a faltar“. Alguns li envien una abraçada, d’altres confessen que veien aquell informatiu només per ella i tots coincideixen a agrair-li la feina que ha fet al llarg d’aquests dos anys.

Una presentadora que marxa i que deixa una cadira buida que, de moment, no se sap qui l’ocuparà.

María Casado

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