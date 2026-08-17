Pilar Rubio va tenir una època molt fructífera on era estrany que passés una setmana sense aparèixer a televisió. La presentadora va arribar a fer molts diners gràcies a una exposició mediàtica elevadíssima, la que ha anat caient a poc a poc encara que la continuem veient de tant en tant. Això sí, més que a la petita pantalla, ara el seu terreny de joc són les xarxes socials. Les marques se la rifen com a imatge promocional de certs productes i són moltes les campanyes que protagonitza. És d’aquí on treu els diners? La revista Lecturas ha analitzat les seves fonts d’ingressos, que se sumen al patrimoni extens que té el matrimoni.
La dona de Sergio Ramos ha estat de viatge a Corea del Sur amb els nens mentre el futbolista s’entrena a casa a l’espera que el contracti algun equip. Els seus seguidors s’han mostrat molt interessats en aquest viatge al país oriental, ja que les fotos demostren que s’ha gastat molts i molts diners. D’on treu els diners? Ella sempre ha comptat amb una important activitat professional que li permet mantenir un elevat nivell de vida al marge de la carrera esportiva del seu marit.
Durant anys, com dèiem, Pilar Rubio va ser un dels rostres més coneguts de la petita pantalla gràcies a programes com Sé lo que hicisteis.. Amb el pas del temps, però, els seus ingressos han deixat de dependre exclusivament de la televisió. La presentadora ha sabut convertir la seva imatge en una autèntica marca comercial, amb les campanyes publicitàries, les col·laboracions amb grans firmes i, especialment, les xarxes socials com algunes de les seves principals fonts d’ingressos.
Actualment, acumula milions de seguidors als diferents perfils que té a les xarxes socials i la seva comunitat de fans l’ha convertit en una de les creadores de contingut més influents. El seu gran abast fa que nombroses marques continuïn apostant per ella per promocionar productes de tota mena, des de moda i bellesa fins a tecnologia o alimentació. Segons diferents agències especialitzades en màrqueting d’influència, una publicació patrocinada per ella pot arribar a situar-se entre els 20.000 i els 25.000 euros, depenent de la campanya, el format i les condicions de l’acord.
Funcionen els llibres que ha publicat Pilar Rubio?
L’activitat professional de Pilar Rubio no es limita a la publicitat. Se sap que també ha desenvolupat diferents projectes editorials. El 2016 va publicar Embarazada, ¿y ahora qué?, un llibre en què compartia la seva experiència durant l’embaràs i oferia consells sobre maternitat i benestar. Anys després va ampliar aquesta faceta amb Mi método para mantener una vida saludable, on reunia bona part de les rutines d’entrenament, alimentació i hàbits que ella mateixa segueix des de fa anys. Dues publicacions amb les quals va reforçar una imatge molt vinculada a l’esport i a la cura personal, dos àmbits que també formen part de moltes de les seves col·laboracions comercials.
La seva carrera professional l’ha anat evolucionant amb el pas dels anys i ja no depèn únicament dels platós de televisió, l’ha anat diversificant més enllà de la televisió. La publicitat, les xarxes socials, les col·laboracions amb marques i els diferents projectes que ha desenvolupat dins i fora de la petita pantalla formen avui la base de la seva activitat professional.
Una trajectòria que explica que Pilar Rubio continuï sent una de les prescriptores més cotitzades del panorama nacional i que pugui mantenir, amb una carrera pròpia, l’elevat nivell de vida que mostra en escapades com aquesta a l’altra punta del món.
Els intents de negoci de Pilar Rubio que no han funcionat
No tot ha funcionat, però, ja que també se sap que alguns intents de negoci de Pilar Rubio han acabat fracassant. Entre les idees que no han acabat prosperant, destaca una firma de roba inspirada en l’estètica rockera o com una altra societat que havia creat per canalitzar aquesta activitat empresarial. També va posar en marxa Pilar Rubio Collection, sota l’entitat My Shop List SL, una línia de complements que tampoc va tenir continuïtat. Sigui com sigui, els seus comptes bancaris gaudeixen d’estabilitat i una situació que li permet gaudir tranquil·la de les vacances.