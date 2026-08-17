Pilar Rubio tuvo una época muy fructífera en la que era extraño que pasara una semana sin aparecer en televisión. La presentadora llegó a ganar mucho dinero gracias a una altísima exposición mediática, la cual ha ido disminuyendo poco a poco aunque la seguimos viendo de vez en cuando. Eso sí, más que en la pequeña pantalla, ahora su terreno de juego son las redes sociales. Las marcas la disputan como imagen promocional de ciertos productos y son muchas las campañas que protagoniza. ¿Es de aquí de donde saca el dinero? La revista Lecturas ha analizado sus fuentes de ingresos, que se suman al extenso patrimonio que tiene el matrimonio.

La esposa de Sergio Ramos ha estado de viaje en Corea del Sur con los niños mientras el futbolista se entrena en casa esperando que lo contrate algún equipo. Sus seguidores han mostrado mucho interés en este viaje al país oriental, ya que las fotos demuestran que se ha gastado mucho dinero. ¿De dónde saca el dinero? Ella siempre ha contado con una importante actividad profesional que le permite mantener un elevado nivel de vida al margen de la carrera deportiva de su marido.

Durante años, como decíamos, Pilar Rubio fue uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla gracias a programas como Sé lo que hicisteis.. Con el paso del tiempo, sin embargo, sus ingresos han dejado de depender exclusivamente de la televisión. La presentadora ha sabido convertir su imagen en una auténtica marca comercial, con las campañas publicitarias, las colaboraciones con grandes firmas y, especialmente, las redes sociales como algunas de sus principales fuentes de ingresos.

Pilar Rubio y Sergio Ramos tienen un patrimonio muy importante | Instagram

Actualmente, acumula millones de seguidores en los diferentes perfiles que tiene en las redes sociales y su comunidad de fans la ha convertido en una de las creadoras de contenido más influyentes. Su gran alcance hace que numerosas marcas continúen apostando por ella para promocionar productos de todo tipo, desde moda y belleza hasta tecnología o alimentación. Según diferentes agencias especializadas en marketing de influencia, una publicación patrocinada por ella puede llegar a situarse entre los 20.000 y los 25.000 euros, dependiendo de la campaña, el formato y las condiciones del acuerdo.

¿Funcionan los libros que ha publicado Pilar Rubio?

La actividad profesional de Pilar Rubio no se limita a la publicidad. Se sabe que también ha desarrollado diferentes proyectos editoriales. En 2016 publicó Embarazada, ¿y ahora qué?, un libro en el que compartía su experiencia durante el embarazo y ofrecía consejos sobre maternidad y bienestar. Años después amplió esta faceta con Mi método para mantener una vida saludable, donde reunía buena parte de las rutinas de entrenamiento, alimentación y hábitos que ella misma sigue desde hace años. Dos publicaciones con las que reforzó una imagen muy vinculada al deporte y al cuidado personal, dos ámbitos que también forman parte de muchas de sus colaboraciones comerciales.

Su carrera profesional ha ido evolucionando con el paso de los años y ya no depende únicamente de los platós de televisión, la ha diversificado más allá de la televisión. La publicidad, las redes sociales, las colaboraciones con marcas y los diferentes proyectos que ha desarrollado dentro y fuera de la pequeña pantalla forman hoy la base de su actividad profesional.

Una trayectoria que explica que Pilar Rubio continúe siendo una de las prescriptoras más cotizadas del panorama nacional y que pueda mantener, con una carrera propia, el elevado nivel de vida que muestra en escapadas como esta al otro lado del mundo.

Pilar Rubio ha creado una comunidad de fans muy grande | Europa Press

Los intentos de negocio de Pilar Rubio que no han funcionado

No todo ha funcionado, sin embargo, ya que también se sabe que algunos intentos de negocio de Pilar Rubio han terminado fracasando. Entre las ideas que no han prosperado, destaca una firma de ropa inspirada en la estética rockera o como otra sociedad que había creado para canalizar esta actividad empresarial. También puso en marcha Pilar Rubio Collection, bajo la entidad My Shop List SL, una línea de complementos que tampoco tuvo continuidad. Sea como sea, sus cuentas bancarias gozan de estabilidad y una situación que le permite disfrutar tranquilamente de las vacaciones.