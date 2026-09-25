Joan Manuel Serrat vive, desde hace años, en una casita en Vallcarca situada muy cerca del Parque Güell. La zona, privilegiada y alejada del caos del centro de Barcelona, se ha convertido en el mejor refugio de un cantante que estos últimos días ha sido noticia debido al nacimiento de sus primeras bisnietas. Ahora, algunas revistas han aprovechado para indagar en su día a día. ¿Y qué han encontrado? Pues, por ejemplo, algunos han podido hablar con sus vecinos y esto ha permitido saber qué tal es la convivencia con él.

La revista Lecturas se ha puesto en contacto con gente que vive muy cerca de él, unos vecinos que sacan a la luz algunos secretos de Joan Manuel Serrat. ¿Es de esos que siempre saluda? ¿O opta por entrar por la puerta trasera? «Es un hombre muy agradable y saluda siempre«, coinciden todos. El artista, uno de los catalanes más reconocidos del panorama musical desde hace mucho tiempo, estaría agradecido también por el trato que recibe de estos vecinos. De hecho, todos ellos aseguran que han «respetado su intimidad» desde que se trasladó allí.

Serrat ha dicho en alguna ocasión que, desde Vallcarca, disfruta de una ventana privilegiada «desde la cual puedo ver todo el mundo». No es de esas celebridades que van ocultas detrás de gafas de sol y que va a todas partes en coche para que no lo detengan en la calle, más bien todo lo contrario: «Siempre da una imagen muy alejada de la de una celebridad inaccesible«. Aseguran que es «muy habitual» verlo pasear por la zona y que siempre se comporta «con mucha naturalidad«.

Joan Manuel Serrat acaba de ser bisabuelo por primera vez ahora que su nieta, Luna, ha tenido gemelas | Instagram

Joan Manuel Serrat, muy feliz ahora que se ha jubilado

Como un vecino, simpático y siempre dispuesto a saludar a aquellos que viven cerca de él. Sí que ha colocado unos muros altos en la entrada de casa, pero él mismo explica que simplemente es para evitar miradas indiscretas: «Las puertas de casa siempre las tengo abiertas para mis amigos, pero los muros son altos por la curiosidad…«. Ahora que ha dejado los escenarios, el cantautor vive la buena vida de la jubilación desde este rincón de la ciudad. Contento y con más tiempo para la familia, que acaba de incorporar dos gemelas muy lindas, asegura que atraviesa un momento «extraordinariamente feliz«.

Unos años más calmados que llegan después de toda una vida de música, inspiración y canciones que han tocado el corazón de muchos. No hacía mucho por él que ahora salieran vecinos lamentando que sea un maleducado o que ni siquiera se dignara a decir «hola» cuando se los encuentra. No obstante, nunca se sabe con los artistas… Ahora, sin embargo, los fans se quedarán un poco más tranquilos porque ya saben un poco más sobre cómo es su ídolo en la intimidad.