Cristina Pedroche ha regresado a Zapeando esta semana después de siete meses de baja. La tertuliana había generado muchas expectativas con este regreso, precisamente, lo que había estado alimentando porque quería que se notara en la audiencia que había ganas de pedrochadas. Pues malas noticias para ella, teniendo en cuenta que las cifras que han obtenido en su primer día han sido inferiores a la media que alcanza el programa de La Sexta habitualmente.

Sí que generaba curiosidad saber qué diría sobre su ausencia. La tertuliana ha estado sin trabajar todo este tiempo para poder disfrutar de sus hijos, Laia e Isai, que llenan su rutina con el consiguiente caos que supone tener dos hijos pequeños con tan poca diferencia de edad. ¿Qué ha dicho sobre el tema?

Lo primero que ha querido hacer es dar las gracias al compañero por haberle “guardado” la silla porque sabe que pasa mucha gente por el programa: “Os he echado de menos”, ha asegurado. No se ha peleado con ningún compañero y tampoco ha tenido problemas con el equipo directivo, por lo que ha dicho. El único motivo de su marcha ha sido personal: “Vengo a mi equipo, a mi casa… Nunca me fui. Simplemente, me he tomado unas vacaciones un poco más largas”.

Cristina Pedroche y Miki Nadal bailan en su regreso | La Sexta

¿La justificación de esta decisión? Que ha querido priorizar la familia: “He decidido estar un tiempo más con mis hijos en casa, desde el privilegio que ha sido poder elegir esta decisión. Estar con mis niños me apetecía”. Ahora que el pequeño ha cumplido el primer año y que tienen la rutina más establecida, ha pensado que estaría bien recuperar su día a día: “Echaba mucho de menos Zapeando. He estado en este programa desde el primer día y querré estar aquí hasta que muera el programa”.

Así ha sido el regreso de Cristina Pedroche a Zapeando

Se había especulado con la posibilidad de que se hubiese producido un distanciamiento con los compañeros o que hubiese pasado algo que no se hubiese filtrado. Pues nada más lejos de la realidad, teniendo en cuenta que se ha visto buen rollo con ellos.

De hecho, en este primer programa, Cristina Pedroche llegaba al plató con su baile tradicional que hacía siempre en los minutos previos al directo. ¿La primera broma de la tarde? Que su silla no estuviese colocada en la mesa junto a sus compañeros, sino en la zona del público: “Reitero las gracias porque me hayáis guardado la silla”. Y Miki Nadal ponía el dedo en la llaga: “Ha habido mucha lagarta que se la quería quedar… pero por respeto hacia tu figura, la silla siempre ha estado ahí”.

Cristina Pedroche vuelve a Zapeando y explica por qué se fue tanto tiempo | La Sexta

Una Cristina Pedroche que ha podido prescindir del sueldo que le aporta el programa de La Sexta porque, de hecho, actualmente atraviesan uno de los mejores momentos económicos con Dabiz Muñoz y su universo gastronómico. Tienen dinero y ha podido priorizar estar con los niños en casa unos meses, un privilegio del que no todos pueden disfrutar.