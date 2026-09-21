Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin atraviesan uno de los peores momentos de su divorcio desde que firmaron los papeles, si hacemos caso a la última información que aporta su entorno. La hermana de Felipe VI y el exduque de Palma no pueden ni verse, hasta el punto de que ella habría renunciado al apartamento que comparten en Bidart para evitar encontrárselo por allí de la mano de la nueva novia. La tensión entre ellos es «tan grande» que ella ha optado por no pisar la casa familiar en todo el verano, mientras que la parejita tampoco ha puesto un pie allí «por razones obvias». Sería feo dormir con la amante en el piso que paga tu ex, claro está.
En Vanitatis han hablado con amigos de Cristina, que no tienen claro qué hará con el apartamento de Bidart. Es un derroche de dinero mantenerlo para no ir nunca, así que lo más probable es que tenga que acabar negociando con Iñaki para ver si lo venden o si él le compra su parte. Sea como sea, lo que se ha filtrado a la prensa es que la antigua infanta española ha dejado las cosas claras al ex: «No veréis ninguna foto de Iñaki y Ainhoa en esa casa«. Sería otro menosprecio evidente y, al contrario que su madre, ella no está dispuesta a volver a ser pisoteada. De momento, y mientras no cambien las cosas, ese apartamento solo recibirá la visita de los hijos del matrimonio que este verano ya han dormido allí unas cuantas veces.
¿Por qué están enfadados Cristina e Iñaki Urdangarin?
«La relación entre Cristina e Iñaki Urdangarin atraviesa uno de los peores momentos desde que se separaron«, informan. Después de una etapa en la que habían logrado construir una relación «cordial» y «cercana» para evitar más problemas a los hijos, ahora ha habido un distanciamiento «importante«. ¿Y qué ha pasado? El primer punto de fricción comenzó con la publicación del libro de memorias del jugador de balonmano, un ejercicio de transparencia que no ha gustado a Cristina. Y es que, en un primer momento, él le habría asegurado que la familia Borbón quedaría «al margen» de un proyecto que, al final, sí ha hablado de ellos… y mucho.
Cristina se siente engañada y, a este dolor, no ayuda que la exposición pública de Iñaki y Ainhoa Armentia se haya incrementado. No le hace gracia verlos dándose tantos besos en público, como dos adolescentes, ya que considera que es innecesario mostrarse así cuando saben perfectamente que hay cámaras delante.
Una relación complicada que, casi cuatro años después del divorcio, aún no ha encontrado un punto de calma.