Pablo Motos mantiene una relación más que consolidada con su esposa, la productora Laura Llopis, a quien conoció en Onda Cero en 1997. Desde entonces no se han separado, un matrimonio que funciona y que trabaja conjuntamente en el exitoso programa de las hormigas de Antena 3. Nunca han tenido hijos, por eso, y ha sorprendido mucho que el presentador acabe de dar detalles del porqué de esta decisión. Lo ha hecho durante la entrevista a Julio Iglesias Jr., cuando este reconoció que su madre lo presiona para que tenga niños. ¿A él también han intentado convencerlo de ampliar la familia? Descubrámoslo.
«A mí me insistieron, también, hubo una etapa en la que mi esposa y mis padres me insistían para que tuviéramos hijos«, ha revelado. Un momento en el que Pablo Motos sentía con frecuencia la pregunta de «¿No tendréis un pelirrojo?«. Él nunca lo tuvo claro, sobre todo porque su esposa ya tenía dos hijos de un matrimonio anterior: «Cuando yo llegué, ya había dos niñas«. Él les ha hecho de padre, un poco, y actualmente las tiene a ambas trabajando en El Hormiguero: «Una hace de guionista y, la otra, de atrezzo. Son guapísimas, chicas con talento y muy buenas personas».
La pareja decidió que no ampliaría la familia, pero no solo porque empezaran cuando ya tenían más de 30 años y porque Laura ya tuviera hijos. Había otro motivo, detrás de esta idea, y ahora Pablo Motos lo acaba de sacar a la luz: «Nadie lo valoró, pero yo recordaba cómo había sido de niño y tenía claro que ni de broma tendría otro como yo. Ni de broma tendría un delincuente enano por casa«, ha destacado entre risas.
¿Qué se sabe del divorcio previo de Pablo Motos?
Laura Llopis no fue la primera esposa de Pablo Motos, que ya había estado casado antes. Nunca ha querido hablar mucho de este divorcio, más allá de las breves declaraciones que concedió al respecto durante una entrevista con Dulceida y Alba Paul.
Estaban hablando de la segunda oportunidad que se habían dado después de la separación cuando el presentador confesó que, con la ruptura, se había sentido «más libre«: «Lo primero que sientes cuando te separas sin mentiras es la liberación». En su caso, encontró que se había quitado «un peso de encima» aunque también sintió «bastante culpabilidad» y «una sensación de fracaso«. Se había casado joven y esta relación no funcionó, lo que le dejó un sabor amargo en la boca. Afortunadamente para él, sin embargo, acabó conociendo a quien acabaría siendo la mujer de su vida.